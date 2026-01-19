Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Опасный секрет невидимых землятресений — ученые в шоке!

Редакция PRESS 19 января, 2026 18:28

Наука 0 комментариев

Они слишком слабые, чтобы их почувствовать.
Они не рушат дома и не попадают в новости.
Но именно эти микроземлетрясения сейчас заставляют учёных нервничать.

Под севером Калифорнии скрывается куда более сложная и опасная система разломов, чем считалось раньше. И выяснилось это благодаря тысячам крошечных подземных толчков, которые фиксируют только чувствительные приборы.

Речь идёт об одном из самых рискованных сейсмических регионов Северной Америки. Исследование провели учёные из Калифорнийского универсиета, Служы гелогических исследований США и Университета Колорадо.

На картах всё выглядит относительно просто: три тектонические плиты сходятся у побережья. Но под поверхностью — совсем другая картина.

Учёные обнаружили, что на самом деле под Северной Калифорнией движутся пять отдельных фрагментов, два из которых скрыты глубоко под землёй. Один кусок североамериканской плиты буквально отрывается и уходит вниз вместе с погружающейся плитой Горда. Другой — так называемый «фрагмент Пионер» — затягивается под континент со стороны Тихого океана.

Этот фрагмент невозможно увидеть на поверхности. Он лежит почти горизонтально и выдаёт себя только слабыми, ритмичными подземными толчками.

Чтобы разобраться, что происходит, исследователи использовали плотную сеть сейсмометров и изучили, как микроземлетрясения реагируют на приливные силы Луны и Солнца. Когда внешнее давление совпадает с направлением движения плит, количество таких толчков резко возрастает — словно система «отзывается» на дополнительный толчок.

Новая модель помогает объяснить загадочное землетрясение 1992 года магнитудой 7,2, которое произошло на неожиданно небольшой глубине. Оказывается, границы плит находятся совсем не там, где их рисовали раньше.

Это не означает, что катастрофа неизбежна.
Но это означает, что под Калифорнией скрыта гораздо более запутанная и хрупкая конструкция, чем предполагалось десятилетиями.

Иногда самые опасные сигналы — это те, которые мы даже не чувствуем.

Свидетельство единства: Силиня приветствует флагман сил НАТО в Риге

Новости Латвии 18:45

Новости Латвии 0 комментариев

Присутствие кораблей союзников в Риге является как мощным сигналом сдерживания, так и явным свидетельством единства НАТО в условиях сохраняющейся угрозы со стороны России, заявила сегодня после посещения флагмана первой постоянной группы военно-морских сил НАТО (SNMG1) "Almirante Juan de Borbón" премьер-министр Эвика Силиня.

Впервые в Латвии: в Даугавпилсе проведена уникальная операция

Азбука здоровья 18:37

Азбука здоровья 0 комментариев

В Даугавпилсе в Klīnika LUC пациенту с тяжёлым доброкачественным увеличением предстательной железы, полным отсутствием самостоятельного мочеиспускания и выраженным стенозом мочеиспускательного канала была выполнена высокосложная хирургическая операция, которая ранее в Латвии не проводилась, сообщает LETA.

Банкомат «растерялся»: женщине положили на карту 2000 евро из другого города

Важно 18:17

Важно 0 комментариев

На банковский счёт Лиене неожиданно поступили 2 тысячи евро. Это внезапное событие вызвало большое недоумение, поскольку деньги были внесены наличными через банкомат, расположенный в Риге, сообщает Bez Tabu. 

Новый порядок уплаты автоналога: что на самом деле изменилось

Выбор редакции 18:15

Выбор редакции 0 комментариев

Разговоры о якобы новом порядке уплаты налога на эксплуатацию транспортного средства встревожили автоводителей в начале года. Поводом стали сообщения в социальных сетях о том, что налог теперь необходимо обязательно оплачивать до 31 января. Как сообщает LSM.lv, эта информация не соответствует действительности.

А что, если русские заберут остров Хийумаа? Вейдемане о слабых местах Балтийского моря

Важно 18:09

Важно 0 комментариев

О 65-километровом Сувалкском коридоре знают практически все. Когда страны Балтии и Польша вступили в НАТО, Сувалкский коридор между Польшей и Литвой стал уязвимым местом военного блока. Если бы между Россией и Белоруссией с одной стороны и НАТО с другой стороны начался военный конфликт, захват Сувалкского коридора мог бы поставить под угрозу усилия НАТО по защите стран Балтии. Но есть ещё один участок суши, который находится в Балтийском море и, возможно, является для нашей безопасности ещё более уязвимым, чем Сувалки. Это принадлежащий Эстонии остров Хийумаа, пишет в "Неаткариге" Эдита Вейдемане.

Норвегия информирует граждан о возможной реквизиции имущества в военное время

Важно 18:05

Важно 0 комментариев

В понедельник тысячи норвежцев получат письма от военных с информацией о том, что их дома, автомобили, лодки и техника могут быть реквизированы в случае войны. Письма не имеют практического значения в мирное время, но предупреждают о том, что личное имущество может быть реквизировано государством в случае войны.

