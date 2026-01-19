Опасный секрет невидимых землятресений — ученые в шоке!

Под севером Калифорнии скрывается куда более сложная и опасная система разломов, чем считалось раньше. И выяснилось это благодаря тысячам крошечных подземных толчков, которые фиксируют только чувствительные приборы.

Речь идёт об одном из самых рискованных сейсмических регионов Северной Америки. Исследование провели учёные из Калифорнийского универсиета, Служы гелогических исследований США и Университета Колорадо.

На картах всё выглядит относительно просто: три тектонические плиты сходятся у побережья. Но под поверхностью — совсем другая картина.

Учёные обнаружили, что на самом деле под Северной Калифорнией движутся пять отдельных фрагментов, два из которых скрыты глубоко под землёй. Один кусок североамериканской плиты буквально отрывается и уходит вниз вместе с погружающейся плитой Горда. Другой — так называемый «фрагмент Пионер» — затягивается под континент со стороны Тихого океана.

Этот фрагмент невозможно увидеть на поверхности. Он лежит почти горизонтально и выдаёт себя только слабыми, ритмичными подземными толчками.

Чтобы разобраться, что происходит, исследователи использовали плотную сеть сейсмометров и изучили, как микроземлетрясения реагируют на приливные силы Луны и Солнца. Когда внешнее давление совпадает с направлением движения плит, количество таких толчков резко возрастает — словно система «отзывается» на дополнительный толчок.

Новая модель помогает объяснить загадочное землетрясение 1992 года магнитудой 7,2, которое произошло на неожиданно небольшой глубине. Оказывается, границы плит находятся совсем не там, где их рисовали раньше.

Это не означает, что катастрофа неизбежна.

Но это означает, что под Калифорнией скрыта гораздо более запутанная и хрупкая конструкция, чем предполагалось десятилетиями.

Иногда самые опасные сигналы — это те, которые мы даже не чувствуем.