Марс был не красным. Он был синим — и это меняет всё

Новое исследование показывает: около 3 миллиардов лет назад Марс мог выглядеть совсем иначе. Не как холодная пустыня, а как планета с гигантским океаном, покрывавшим большую часть северного полушария. Проще говоря — Марс мог быть голубым, почти как Земля сегодня.

Учёные изучили крупнейшую каньонную систему Солнечной системы — Долину Маринер. Это гигантская трещина длиной более 4000 километров, разрезающая поверхность Марса. В одном из её участков исследователи обнаружили характерные геологические структуры, которые на Земле формируются, когда реки впадают в стоячую воду, например, в море или океан.

Самое интересное — все эти образования находятся на одной высоте. Это признак стабильного уровня воды, сохранявшегося долгое время. По расчётам, в отдельных местах глубина могла достигать до одного километра.

Но есть нюанс: Долина Маринер расположена выше, чем обширные северные низменности Марса. А значит, вода не могла «застрять» только в каньоне. Логичный вывод: северное полушарие планеты было затоплено океаном, самым большим из всех, что когда-либо находили на Марсе.

Если эта гипотеза подтвердится, привычный образ Марса придётся пересмотреть. Он был не просто влажным. Он был планетой с устойчивым, крупным водоёмом — а это радикально меняет разговор о прошлом климата.

А где есть стабильная вода, там автоматически возникает вопрос, который человечество задаёт уже не одно столетие.

Не есть ли жизнь на Марсе.

А была ли она там когда-то?