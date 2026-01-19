Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Марс был не красным. Он был синим — и это меняет всё

Редакция PRESS 19 января, 2026 19:36

Наука 0 комментариев

Красная планета, возможно, долгое время обманывала нас своим цветом.

Новое исследование показывает: около 3 миллиардов лет назад Марс мог выглядеть совсем иначе. Не как холодная пустыня, а как планета с гигантским океаном, покрывавшим большую часть северного полушария. Проще говоря — Марс мог быть голубым, почти как Земля сегодня.

Учёные изучили крупнейшую каньонную систему Солнечной системы —  Долину Маринер. Это гигантская трещина длиной более 4000 километров, разрезающая поверхность Марса. В одном из её участков исследователи обнаружили характерные геологические структуры, которые на Земле формируются, когда реки впадают в стоячую воду, например, в море или океан.

Самое интересное — все эти образования находятся на одной высоте. Это признак стабильного уровня воды, сохранявшегося долгое время. По расчётам, в отдельных местах глубина могла достигать до одного километра.

Но есть нюанс: Долина Маринер расположена выше, чем обширные северные низменности Марса. А значит, вода не могла «застрять» только в каньоне. Логичный вывод: северное полушарие планеты было затоплено океаном, самым большим из всех, что когда-либо находили на Марсе.

Если эта гипотеза подтвердится, привычный образ Марса придётся пересмотреть. Он был не просто влажным. Он был планетой с устойчивым, крупным водоёмом — а это радикально меняет разговор о прошлом климата.

А где есть стабильная вода, там автоматически возникает вопрос, который человечество задаёт уже не одно столетие.

Не есть ли жизнь на Марсе.
А была ли она там когда-то?

 

А деньжат хватит? Европе поступило предложение «выкупить» США как бывшую британскую колонию
А деньжат хватит? Европе поступило предложение «выкупить» США как бывшую британскую колонию

Андрей Козлов: миллиарды Rail Baltica и 15 новых Lamborghini — совпадение?
Андрей Козлов: миллиарды Rail Baltica и 15 новых Lamborghini — совпадение?

Не едет один, не едут все: школа решила полностью отказаться от экскурсий
Не едет один, не едут все: школа решила полностью отказаться от экскурсий

«Диалог с союзниками», но и «диалог с США»: чёрт поймёт позицию Латвии по Гренландии

"Деэскалация после заявлений президента США Дональда Трампа о намерении взять под контроль автономную территорию Дании Гренландию возможна только при тесном сотрудничестве и прямых переговорах между лидерами США и европейских стран, такое мнение высказала в понедельник премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

Андрей Козлов: миллиарды Rail Baltica и 15 новых Lamborghini — совпадение?

Я, Андрей Козлов, предприниматель и политик, хочу обратить внимание на несколько новостей, которые на первый взгляд никак не связаны между собой, но вместе дают весьма показательный портрет сегодняшней Латвии.

А деньжат хватит? Европе поступило предложение «выкупить» США как бывшую британскую колонию

Британский журналист отметил, что, если США считают предложение о покупке Гренландии приемлемым, то «покупка» Америки также является возможной. Великобритания предложила «выкупить США», что является логическим следствием торговой войны Дональда Трампа против восьми европейских стран и его заявлений о покупке Гренландии, пишет «Неаткарига».

Желтое предупреждение! В ночь на вторник температура опустится до -24

В ночь на вторник и утром местами во всех регионах Латвии температура воздуха понизится до –20…–24 градусов, прогнозируют синоптики.

Подарок от бабушки изменил жизнь: 250 тысяч евро на Рождество

Рождественский подарок от бабушки принёс 18-летнему жителю Алуксне выигрыш в размере 250 000 евро. Счастливый лотерейный билет оказался билетом рождественской лотереи и был приобретён в магазине Mājai un Dārzam в Алуксне.

«Мама, что делать?» Дети пошли кататься на горку в лес и нашли труп

Жительница Лиепаи рассказала в соцсетях, что получила звонок от своих детей, которые пошли в лес на горку кататься на санках и обнаружили под деревом человека без сознания.

Город оглушил птиц. И они начали говорить по-другому

Если вам кажется, что птицы в городе поют как-то «не так», — вам не кажется.

