А деньжат хватит? Европе поступило предложение «выкупить» США как бывшую британскую колонию

Neatkarīgā Rīta Avīze 19 января, 2026 20:42

Британский журналист отметил, что, если США считают предложение о покупке Гренландии приемлемым, то «покупка» Америки также является возможной. Великобритания предложила «выкупить США», что является логическим следствием торговой войны Дональда Трампа против восьми европейских стран и его заявлений о покупке Гренландии, пишет «Неаткарига».

Такое предложение высказал британский журналист Пирс Морган. В своем аккаунте в социальной сети «X» он предложил ввести тарифы против США, если они откажутся от сделки.

«Великобритания должна выкупить Америку. В конце концов, она когда-то принадлежала нам, и это укрепило бы нашу безопасность в Северной Атлантике. Если вы не продадите ее нам, президент Трамп, мы введем тарифы на США. Достаточно справедливо?» — написал Морган.

В предложении о защите интересов в Северной Атлантике прослеживается отсылка к словам самого Трампа, который продолжает настаивать, что покупка Гренландии защитит интересы США, как будто в противном случае остров перейдет к России или Китаю.

Напомним, что 17 января президент США начал торговую войну против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании и Нидерландов.

В феврале на товары из этих стран будут введены 10-процентные пошлины, а в июне они увеличатся до 25 процентов. В ответ на это Европейский Союз предложил расторгнуть Торговое соглашение Тернбери с США, которое многие называют «сделкой века».

Андрей Козлов: миллиарды Rail Baltica и 15 новых Lamborghini — совпадение?
Андрей Козлов: миллиарды Rail Baltica и 15 новых Lamborghini — совпадение?

Банкомат «растерялся»: женщине положили на карту 2000 евро из другого города
Банкомат «растерялся»: женщине положили на карту 2000 евро из другого города

«Девочка сломала спину, а мальчик, похоже, шею»: страсти на рижской горке
«Девочка сломала спину, а мальчик, похоже, шею»: страсти на рижской горке

«Диалог с союзниками», но и «диалог с США»: чёрт поймёт позицию Латвии по Гренландии

"Деэскалация после заявлений президента США Дональда Трампа о намерении взять под контроль автономную территорию Дании Гренландию возможна только при тесном сотрудничестве и прямых переговорах между лидерами США и европейских стран, такое мнение высказала в понедельник премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

Андрей Козлов: миллиарды Rail Baltica и 15 новых Lamborghini — совпадение?

Я, Андрей Козлов, предприниматель и политик, хочу обратить внимание на несколько новостей, которые на первый взгляд никак не связаны между собой, но вместе дают весьма показательный портрет сегодняшней Латвии.

Желтое предупреждение! В ночь на вторник температура опустится до -24

В ночь на вторник и утром местами во всех регионах Латвии температура воздуха понизится до –20…–24 градусов, прогнозируют синоптики.

Подарок от бабушки изменил жизнь: 250 тысяч евро на Рождество

Рождественский подарок от бабушки принёс 18-летнему жителю Алуксне выигрыш в размере 250 000 евро. Счастливый лотерейный билет оказался билетом рождественской лотереи и был приобретён в магазине Mājai un Dārzam в Алуксне.

«Мама, что делать?» Дети пошли кататься на горку в лес и нашли труп

Жительница Лиепаи рассказала в соцсетях, что получила звонок от своих детей, которые пошли в лес на горку кататься на санках и обнаружили под деревом человека без сознания.

Город оглушил птиц. И они начали говорить по-другому

Если вам кажется, что птицы в городе поют как-то «не так», — вам не кажется.

