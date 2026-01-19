А деньжат хватит? Европе поступило предложение «выкупить» США как бывшую британскую колонию

Такое предложение высказал британский журналист Пирс Морган. В своем аккаунте в социальной сети «X» он предложил ввести тарифы против США, если они откажутся от сделки.

«Великобритания должна выкупить Америку. В конце концов, она когда-то принадлежала нам, и это укрепило бы нашу безопасность в Северной Атлантике. Если вы не продадите ее нам, президент Трамп, мы введем тарифы на США. Достаточно справедливо?» — написал Морган.

В предложении о защите интересов в Северной Атлантике прослеживается отсылка к словам самого Трампа, который продолжает настаивать, что покупка Гренландии защитит интересы США, как будто в противном случае остров перейдет к России или Китаю.

Напомним, что 17 января президент США начал торговую войну против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании и Нидерландов.

В феврале на товары из этих стран будут введены 10-процентные пошлины, а в июне они увеличатся до 25 процентов. В ответ на это Европейский Союз предложил расторгнуть Торговое соглашение Тернбери с США, которое многие называют «сделкой века».