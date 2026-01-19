Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Город оглушил птиц. И они начали говорить по-другому

Редакция PRESS 19 января, 2026 19:52

Животные 0 комментариев

Если вам кажется, что птицы в городе поют как-то «не так», — вам не кажется.

В Европе зафиксировали странный и тревожный эффект: городские птицы начали менять свои «диалекты» из-за постоянного шума. Машины, трамваи, кондиционеры и вечный гул улиц буквально переписывают их язык общения.

Речь не о поэтической метафоре. Птицы действительно меняют высоту, ритм и структуру песен, чтобы быть услышанными. Низкие звуки тонут в шуме дорог — и исчезают. На их месте появляются более резкие, короткие и высокие сигналы.

Учёные сравнили записи пения одних и тех же видов в городах и за их пределами — и разница оказалась стабильной. Более того, в разных городах формируются разные «городские акценты». Почти как у людей.

Но за адаптацией скрывается проблема.

Пение для птиц — это не просто музыка.
Так они:

находят партнёров,
обозначают территорию,
предупреждают об опасности.
Когда язык меняется слишком быстро, часть сигналов перестаёт работать. Самки хуже реагируют. Территориальные конфликты учащаются. Молодые птицы учатся уже «искажённой» версии песен.

Получается парадокс.
Города не убивают птиц напрямую — но заставляют их эволюционировать в ускоренном режиме, подстраиваясь под шум, который никогда не стихает.

И это уже не редкие наблюдения, а зафиксированная тенденция по всей Европе.

Мы редко задумываемся, как звучит мир для тех, кто живёт рядом с нами.
Но если птицы меняют язык, чтобы перекричать город, — возможно, шум стал слишком громким не только для них.

 

