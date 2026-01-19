Забудьте о карьере программиста. В ИИ-отрасли началась гонка за техниками!

Искусственный интеллект сегодня — это не абстрактный «облако-мозг».
Это здания, электричество, охлаждение и железо, которое нельзя перегреть ни на минуту.
Каждый новый ИИ-прорыв требует:
мегаваттов энергии,
километров кабелей,
сложных систем вентиляции и охлаждения,
круглосуточного обслуживания без права на ошибку.
И тут выясняется неприятное:
людей, которые умеют всё это строить и поддерживать, катастрофически не хватает.
Электрики, сантехники, специалисты по HVAC, техники дата-центров — именно они сегодня становятся узким горлышком всей ИИ-революции. Без них серверы не запустятся. Без них алгоритмы не заработают. Без них искусственный интеллект просто останется красивым словом.
Можно нанять самых умных математиков.
Можно вложить миллиарды в модели.
Но если некому подключить питание и удержать систему от перегрева — всё останавливается.
Ирония эпохи в том, что ИИ — самая высокотехнологичная отрасль — внезапно оказалась зависимой от рабочих профессий. Причём больше, чем когда-либо.
Пока одни идут в программисты, другие тихо становятся незаменимыми.
И, похоже, именно за ними начинается настоящая гонка.
А дальше — как всегда — выводы каждый сделает сам.