Забудьте о карьере программиста. В ИИ-отрасли началась гонка за техниками!

Искусственный интеллект сегодня — это не абстрактный «облако-мозг».

Это здания, электричество, охлаждение и железо, которое нельзя перегреть ни на минуту.

Каждый новый ИИ-прорыв требует:

мегаваттов энергии,

километров кабелей,

сложных систем вентиляции и охлаждения,

круглосуточного обслуживания без права на ошибку.

И тут выясняется неприятное:

людей, которые умеют всё это строить и поддерживать, катастрофически не хватает.

Электрики, сантехники, специалисты по HVAC, техники дата-центров — именно они сегодня становятся узким горлышком всей ИИ-революции. Без них серверы не запустятся. Без них алгоритмы не заработают. Без них искусственный интеллект просто останется красивым словом.

Можно нанять самых умных математиков.

Можно вложить миллиарды в модели.

Но если некому подключить питание и удержать систему от перегрева — всё останавливается.

Ирония эпохи в том, что ИИ — самая высокотехнологичная отрасль — внезапно оказалась зависимой от рабочих профессий. Причём больше, чем когда-либо.

Пока одни идут в программисты, другие тихо становятся незаменимыми.

И, похоже, именно за ними начинается настоящая гонка.

А дальше — как всегда — выводы каждый сделает сам.