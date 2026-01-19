Есть смартфон — плати. В Польше ввели абонемент за саму возможность смотреть ТВ

Теперь не важно, смотрите вы телевидение или слушаете радио на самом деле.
Важно другое — есть ли у вас устройство, которое может это делать.
Под абонемент подпадают не только телевизоры и радиоприёмники, но и смартфоны, планшеты и компьютеры, если технически на них можно смотреть ТВ или слушать радио. Даже если вы этого никогда не делаете.
Если в доме есть такой гаджет, он подлежит регистрации через Poczta Polska, а абонемент оплачивается один раз за всё домохозяйство, независимо от количества устройств.
Сколько бы ни было экранов — телевизоров, телефонов или ноутбуков — платёж остаётся единым.
Для предпринимателей правила строже: они платят за каждый используемый приёмник.
Фактически Польша перешла от платы за просмотр к плате за потенциальную возможность просмотра.
Есть устройство — значит, можешь смотреть.
А значит, обязан платить.
А смотришь ты на самом деле или нет — больше никого не интересует.