Есть смартфон — плати. В Польше ввели абонемент за саму возможность смотреть ТВ

Теперь не важно, смотрите вы телевидение или слушаете радио на самом деле.

Важно другое — есть ли у вас устройство, которое может это делать.

Под абонемент подпадают не только телевизоры и радиоприёмники, но и смартфоны, планшеты и компьютеры, если технически на них можно смотреть ТВ или слушать радио. Даже если вы этого никогда не делаете.

Если в доме есть такой гаджет, он подлежит регистрации через Poczta Polska, а абонемент оплачивается один раз за всё домохозяйство, независимо от количества устройств.

Сколько бы ни было экранов — телевизоров, телефонов или ноутбуков — платёж остаётся единым.

Для предпринимателей правила строже: они платят за каждый используемый приёмник.

Фактически Польша перешла от платы за просмотр к плате за потенциальную возможность просмотра.

Есть устройство — значит, можешь смотреть.

А значит, обязан платить.

А смотришь ты на самом деле или нет — больше никого не интересует.