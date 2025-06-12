Россиянам и белорусам запретили работать на критически важных объектах Латвии, владеть ими и управлять

Ограничения касаются и случаев, когда доступ к объекту даёт возможность получить важную техническую информацию или доступ к системам. Исключения возможны только с отдельного разрешения спецслужб.

Под запрет также попали владение, управление и извлечение прибыли из латвийской и общеевропейской критической инфраструктуры, если бенефициары — физические или юридические лица из РФ и РБ. Им запрещено занимать и руководящие должности в структурах, связанных с такой инфраструктурой.

Поправки призваны усилить защиту стратегически важных объектов, от которых зависят безопасность, здоровье и стабильность страны. Владелец или управляющий критической инфраструктурой теперь обязан быть лояльным Латвии и не поддерживать — даже информационно — государства или организации, подрывающие демократию, суверенитет и территориальную целостность.