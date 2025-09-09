Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Россия является угрозой не только для Европы и США: Силиня встретилась в председателем Европейского совета

Редакция PRESS 9 сентября, 2025 13:32

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Россия является угрозой не только для Европы и США, заявил сегодня после встречи с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней председатель Европейского совета Антониу Кошта.

Премьер-министр на пресс-конференции по итогам переговоров выразила Коште благодарность за визит в Латвию и другие страны накануне новых заседаний Евросовета, отметив, что под его руководством странам удалось стратегически подготовиться к рассмотрению вопросов, которые требуют принятия политических решений.

Силиня подчеркнула, что в повестке Евросовета есть вопросы, связанные с внешними границами ЕС, то есть и Латвии. В рамках многолетнего бюджета ЕС, по которому еще предстоят дискуссии, будет рассматриваться поддержка регионов, что важно и для Латвии, сказала премьер.

По словам Силини, вопросы безопасности неразрывно связаны с конкурентоспособностью. В Латвии, в том числе при поддержке Европы, развиваются предприятия, которые помогают укреплять безопасность самой страны и других европейских государств.

В свою очередь Кошта подчеркнул, что границы стран Балтии и Польши - это границы всей Европы, поэтому безопасность этих государств является безопасностью всей Европы, и необходимо продолжать работу по ее креплению.

Комментируя заявление о том, что США собираются сократить поддержку граничащим с Россией странам, Кошта отметил, что Европа за последние три года после начала полномасштабной войны России против Украины многое сделала для создания собственной системы обороны.

Он также подчеркнул, что Россия представляет угрозу не только для Европы, и все это понимают. "Тем, кто обеспокоен безопасностью в Тихом океане, стоит беспокоиться и по поводу России. США никогда не должны об этом забывать", - заявил глава Евросовета.

Силиня со своей стороны добавила, что Латвия пока не получала никаких официальных уведомлений о намерении США сократить поддержку. Этот вопрос обсуждается на уровне дипломатов и министров иностранных дел.

При этом она подчеркнула, что Европа сама много инвестирует в укрепление своей обороны. Это доказывает, что Европа имеет твердую волю и способна принимать решения, в возможность которых еще три года назад никто бы не поверил.

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Читать
Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Читать

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Читать

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Читать

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Читать

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Читать

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

Читать