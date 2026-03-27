Россия возобновляет поставки газа в Индию: впервые с начала войны РФ с Украиной

По данным собеседников агентства, устная договоренность о начале переговоров по СПГ была достигнута на встрече 19 марта между заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным и министром нефти и газа Индии Хардипом Сингхом Пури в Дели.

Один из собеседников говорит, что если Индия решит заключить сделку (которая рискует нарушить западные санкции), переговоры могут завершиться в течение нескольких недель.

На встрече российский и индийский чиновники также договорились о дальнейшем увеличении поставок нефти из России, которые могут удвоиться по сравнению с январскими объемами и достигнуть как минимум 40% общего импорта страны, рассказали три источника Reuters.

По данным правительственного документа, с которым ознакомился Reuters, некоторые индийские политики сожалеют о сокращении закупок российской нефти под давлением США.

«Индия сократила закупки российской нефти по сниженным ценам, что в некоторой степени смягчило бы ситуацию», — говорится в записке, подготовленной 20 марта для секретариата кабинета министров в рамках брифинга по ближневосточному кризису.

После начала российско-украинской войны Индия была одним из главных покупателей подсанкционной нефти из России. В августе 2025 года Дональд Трамп ввел пошлины в размере до 50% на индийские товары. В феврале 2026-го он объявил, что премьер Индии Нарендра Моди «согласился прекратить закупки российской нефти и закупать гораздо больше в Соединенных Штатах и, возможно, в Венесуэле», а затем отменил часть пошлин.

В начале марта в связи с кризисом на мировом энергетическом рынке из-за войны на Ближнем Востоке министерство финансов США на 30 дней сняло запрет на закупку российской нефти для индийских нефтеперерабатывающих заводов. Такое решение было принято, чтобы «обеспечить бесперебойный поток нефти на мировой рынок», пояснял министр Скотт Бессент.