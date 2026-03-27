Россия возобновляет поставки газа в Индию: впервые с начала войны РФ с Украиной

© Meduza.io 27 марта, 2026 11:36

Мир

Москва и Нью-Дели договорились подготовиться к возобновлению прямых поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России — впервые с начала большой войны РФ с Украиной, пишет Reuters со ссылкой на два источника.

По данным собеседников агентства, устная договоренность о начале переговоров по СПГ была достигнута на встрече 19 марта между заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным и министром нефти и газа Индии Хардипом Сингхом Пури в Дели.

Один из собеседников говорит, что если Индия решит заключить сделку (которая рискует нарушить западные санкции), переговоры могут завершиться в течение нескольких недель.

На встрече российский и индийский чиновники также договорились о дальнейшем увеличении поставок нефти из России, которые могут удвоиться по сравнению с январскими объемами и достигнуть как минимум 40% общего импорта страны, рассказали три источника Reuters.

По данным правительственного документа, с которым ознакомился Reuters, некоторые индийские политики сожалеют о сокращении закупок российской нефти под давлением США.

«Индия сократила закупки российской нефти по сниженным ценам, что в некоторой степени смягчило бы ситуацию», — говорится в записке, подготовленной 20 марта для секретариата кабинета министров в рамках брифинга по ближневосточному кризису.

После начала российско-украинской войны Индия была одним из главных покупателей подсанкционной нефти из России. В августе 2025 года Дональд Трамп ввел пошлины в размере до 50% на индийские товары. В феврале 2026-го он объявил, что премьер Индии Нарендра Моди «согласился прекратить закупки российской нефти и закупать гораздо больше в Соединенных Штатах и, возможно, в Венесуэле», а затем отменил часть пошлин.

В начале марта в связи с кризисом на мировом энергетическом рынке из-за войны на Ближнем Востоке министерство финансов США на 30 дней сняло запрет на закупку российской нефти для индийских нефтеперерабатывающих заводов. Такое решение было принято, чтобы «обеспечить бесперебойный поток нефти на мировой рынок», пояснял министр Скотт Бессент.

«Помогите! Какой-то индиец опять задекларировался в моей квартире!» Тут даже Сейм не может помочь
«Помогите! Какой-то индиец опять задекларировался в моей квартире!» Тут даже Сейм не может помочь

Это просто неправда: Браже сделала заявление по поводу слухов о нападении России на Балтию
Это просто неправда: Браже сделала заявление по поводу слухов о нападении России на Балтию

И показала средний палец при ребёнке: латышка возмущена поступком украинки
И показала средний палец при ребёнке: латышка возмущена поступком украинки (1)

Промежуточные итоги: сколько раз жителям Латвии уже приходили «экстренные оповещения»

С момента внедрения системы сотового оповещения жители получили предупреждения семь раз, включая одно учебное оповещение, сообщил сегодня на отчетном заседании Государственной пожарно-спасательной службы ее начальник Мартиньш Балтманис.

Загрузка

Это просто неправда: Браже сделала заявление по поводу слухов о нападении России на Балтию

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже ("Новое Единство") выступая на польском государственном англоязычном телеканале TVP World заявила, что не разделяет предположения украинских спецслужб о том, что Россия может быть готова "оккупировать страны Балтии" к 2027 году, сообщает TV3.

Самый дальний полёт в истории: люди снова летят к Луне — но теперь всё гораздо серьёзнее

Человечество готовится к полёту, который может изменить всё.

Не нравятся «расисты и гомофобы» — чемодан, вокзал, Европа: Pietiek против толерантной Байбы

"Если решение, предлагаемое прогрессивной чумой для публичных молитв мусульман, заключается в строительстве мечети в Латвии, единственное, к чему это приведет в долгосрочной перспективе, — это рост числа мусульман. Это все равно что предложить избавиться от ос, создав в центре города осиное гнездо. Это точно поможет!" - текст Харальда Брауна на Pietiek транслирует озабоченность части латвийской общественности последней новостью, связанной с мусульманами - публичной молитвой в Плявниеках. Перепечатываем его с некоторыми сокращениями в информационных целях - для ознакомления с мнением этой части общества. 

Это как наркотик? Решение суда по Instagram и YouTube может стать переломным для всей цифровой индустрии

Вердикт, вынесенный присяжными в Лос-Анджелесе, может стать переломным моментом для всей цифровой индустрии. Суд фактически признал: Instagram и YouTube — это не нейтральные сервисы, а системы, сознательно спроектированные, чтобы вызывать зависимость.

МОК запретил трансгендерным спортсменкам выступать в женских соревнованиях

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что начиная с 2028 года в женских соревнованиях на Олимпиаде и других соревнованиях под эгидой организации смогут участвовать только те спортсменки, которые подтвердят свой пол с помощью генетического теста, пишет "Медуза".

Ситуация критическая: латвийский аналитик о решениях США на Ближнем Востоке и в Украине

Планы США перенаправить часть помощи из Украины на Ближний Восток — это весьма символический жест, который существенно повлияет на способность Украины защитить себя от агрессора России. Об этом заявил Мартиньш Варгулис, ведущий партнер аналитической и управленческой группы «PowerHouse Latvia», преподаватель RSU, в беседе с программой «900 секунд» на телеканале TV3.

