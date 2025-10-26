Россия развернула секретную базу в районе крушения парома «Эстония»: немецкие СМИ

Паром «Эстония» затонул в сентябре 1994 года во время шторма на маршруте из Таллина в Стокгольм. В результате катастрофы погибли 852 человека. Судно находится на глубине около 80 метров в 35 километрах от финского острова Утё. После трагедии власти Финляндии, Эстонии и Швеции закрыли доступ к месту крушения, объявив его местом покоя погибших.

По данным расследования, этим ограничением могли воспользоваться российские спецслужбы. Предполагается, что они разместили в районе затонувшего судна оборудование для управления подводными беспилотниками и сбора акустических данных о кораблях и подлодках НАТО. Эти данные позволяют идентифицировать военные суда по характерным звуковым «подписям» двигателей и винтов.

За подобные операции, как считают западные разведки, отвечает Главное управление глубоководных исследований (ГУГИ) — секретное подразделение Минобороны РФ, занимающееся подводной разведкой, диверсиями и исследованиями. На вооружении ГУГИ находятся специализированные суда, мини-субмарины и беспилотники, включая судно «Янтарь», которое НАТО рассматривает как одно из ключевых разведывательных средств России. Корабль неоднократно замечали вблизи подводных кабелей и объектов критической инфраструктуры в Северном и Балтийском морях.

В период с 2021 по 2024 год Финляндия частично открыла доступ к запретной зоне для проведения нового расследования причин катастрофы. По данным журналистов, именно в это время НАТО зафиксировало повышенную активность российских подлодок в регионе. Кроме того, в последние годы в Литве, Латвии, Великобритании и Ирландии сообщали об обнаружении неопознанных подводных устройств, предположительно российского происхождения.

Расследование также указывает, что российские компании в течение многих лет закупали через сеть посредников, включая фирмы на Кипре, современные западные технологии для подводного наблюдения. Общая стоимость таких сделок оценивается примерно в 50 миллионов долларов.