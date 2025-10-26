Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Россия развернула секретную базу в районе крушения парома «Эстония»: немецкие СМИ

Редакция PRESS 26 октября, 2025 09:33

0 комментариев

Россия, предположительно, развернула в районе крушения парома «Эстония» в Балтийском море секретный полигон для подводных операций и наблюдения за военно-морской активностью НАТО. Об этом говорится в совместном расследовании немецких изданий WDR, NDR и Süddeutsche Zeitung, основанном на информации источников в структурах безопасности альянса.

Паром «Эстония» затонул в сентябре 1994 года во время шторма на маршруте из Таллина в Стокгольм. В результате катастрофы погибли 852 человека. Судно находится на глубине около 80 метров в 35 километрах от финского острова Утё. После трагедии власти Финляндии, Эстонии и Швеции закрыли доступ к месту крушения, объявив его местом покоя погибших.

По данным расследования, этим ограничением могли воспользоваться российские спецслужбы. Предполагается, что они разместили в районе затонувшего судна оборудование для управления подводными беспилотниками и сбора акустических данных о кораблях и подлодках НАТО. Эти данные позволяют идентифицировать военные суда по характерным звуковым «подписям» двигателей и винтов.

За подобные операции, как считают западные разведки, отвечает Главное управление глубоководных исследований (ГУГИ) — секретное подразделение Минобороны РФ, занимающееся подводной разведкой, диверсиями и исследованиями. На вооружении ГУГИ находятся специализированные суда, мини-субмарины и беспилотники, включая судно «Янтарь», которое НАТО рассматривает как одно из ключевых разведывательных средств России. Корабль неоднократно замечали вблизи подводных кабелей и объектов критической инфраструктуры в Северном и Балтийском морях.

В период с 2021 по 2024 год Финляндия частично открыла доступ к запретной зоне для проведения нового расследования причин катастрофы. По данным журналистов, именно в это время НАТО зафиксировало повышенную активность российских подлодок в регионе. Кроме того, в последние годы в Литве, Латвии, Великобритании и Ирландии сообщали об обнаружении неопознанных подводных устройств, предположительно российского происхождения.

Расследование также указывает, что российские компании в течение многих лет закупали через сеть посредников, включая фирмы на Кипре, современные западные технологии для подводного наблюдения. Общая стоимость таких сделок оценивается примерно в 50 миллионов долларов.

«У власти мягкие уклоняющиеся люди»: экс-президент критикует правительство

13:34

Бывший президент Латвии Валдис Затлерс в эфире TV24 в программе Nedēļa. Post scriptum выступил с критикой работы правительства, отметив нехватку политических идей.



Строишь дом — будь добр указать, откуда средства; как это нужно будет делать

13:17

С 1 ноября каждое физическое лицо перед началом строительных работ будет обязано указать в Строительной информационной системе (Būvniecības informācijas sistēma, сокращённо - BIS) источник финансов на проведение этих работ, поскольку вступят в силу утверждённые правительством в апреле Правила строительства зданий.

«Государство меня бросило»: история одного пациента с редким заболеванием

12:50

55-летний Айгарс (имя изменено) родился и вырос в Латвии, 24 года проработал в одном и том же госучреждении на благо общества. Он и теперь не сидит дома, а занимается бизнесом и исправно платит налоги, но чувствует, что государство покинуло его, предоставив самому разбираться с медицинскими проблемами, решить которые ему не под силу, сообщает портал TV3 Ziņas.

Маэстро снова на сцене! Внучка поделилась душевным роликом (ВИДЕО)

12:23

В субботу, 25 октября, внучка знаменитого композитора Аннамария Паула опубликовала в "Инстаграм" ролик, демонстрирующий, что Раймонд Паулс по-прежнему в отличной форме. На видео он энергичен и улыбается.

В парижском аэропорту задержан подозреваемый в ограблении Лувра

12:00

На прошлой неделе из всемирно известного музея в Париже были украдены восемь драгоценностей короны, что вызвало возмущение общественности и поставило под сомнение безопасность музея.
Подозреваемый в дерзком ограблении Лувра неделю назад был арестован, когда собирался сесть на самолет, вылетавший в Алжир. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает французское издание Paris Match.

Путин: Испытали ракету «Буревестник» с ядерным двигателем

11:57

Владимир Путин поручил готовить инфраструктуру для размещения ракеты "Буревестник" в армии РФ после успешных испытаний. По словам главы Генштаба Валерия Герасимова, крылатая ракета преодолела 14 000 км.

Ученые разработали имплант, с помощью которого ослепшие пациенты снова могут читать

11:52

Ученые вставили импланты в глаза слепым пациентам, и теперь они снова могут читать. Хирург из лондонской больницы Мурфилдс, сделавший эту операцию пяти людям, называет результаты эксперимента «поразительными».

