Россия на пороге бензинового кризиса: километровые очереди на заправках

Оставшийся бензин нужен спецтранспорту, объяснил он.

«Сегодня после обеда будет разгружена новая партия бензина»,— заверил Истомин.

До этого на Курилах ввели ограничения на продажу бензина — не более 10 литров в одни руки.

В Приморском ранее крае сообщалось о километровых очередях на АЗС, а в Забайкалье начали продавать бензин по талонам. Перебои с бензином возникли и в аннексированном Крыму.

Ранее «Коммерсант» сообщал, что из-за украинских атак на НПЗ Россия оказалась на грани бензинового кризиса.