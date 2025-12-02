Россия может заполучить базу на стратегически важной для Европы морской коммуникации

По данным источников издания, Россия сможет разместить на объекте до 300 военнослужащих и держать на дежурстве до четырёх кораблей, включая атомные. База может появиться либо в Порт-Судане — где Москва уже предпринимала попытки закрепиться, — либо в другом, пока не уточнённом месте на Красном море. Предполагается, что российская сторона получит возможность контролировать судоходство в районе Суэцкого канала, через который проходит около 12% мировой торговли.

Проект соглашения, переданный Москве ещё в октябре, также предусматривает доступ России к горнодобывающим концессиям в Судане — третьем по объёму добычи золота государстве Африки.

В обмен суданские власти рассчитывает получить от России современные системы ПВО и другие виды вооружений по льготным ценам. Чиновники отмечают, что военный режим, противостоящий силам быстрого реагирования, остро нуждается в новых поставках, но подписание сделки может осложнить отношения Судана с США и ЕС, выступающими против усиления российского и китайского влияния в регионе.

Высокопоставленный представитель США заявил изданию, что появление российской базы в Порт-Судане или Ливии расширит возможности Москвы в демонстрации военной силы и позволит ей «действовать безнаказанно».

Россия пытается добиться разрешения на создание базы в Порт-Судане около пяти лет. В 2020 году стороны уже подписали соглашение о размещении пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ, предусматривающее аналогичные параметры присутствия. Однако документ так и не был ратифицирован из-за разразившейся в стране гражданской войны. В ноябре издание Maritime Executive сообщало, что Москва приостановила реализацию проекта и фактически отказалась от планов закрепиться на Красном море.

Зеленая линия обозначает территорию, контролируемую правительственными войсками Судана. Прежняя столица страны Хартум разрушена в результате ожесточенных боев и сейчас по большей части представляет из себя "мёртвый город".