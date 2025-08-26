Россия и США обсуждали соглашения по энергетике во время визита Уиткоффа: Reuters

В частности, речь шла о возможности возвращения компании Exxon Mobil в проект «Сахалин-1» и о перспективах закупок Россией американского оборудования для проектов по производству сжиженного природного газа.

Источники агентства рассказали, что сделки обсуждались во время последнего визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву. Кроме того, их обсуждали в Белом доме с Дональдом Трампом.

Один из собеседников Reuters заявил, что эта тема также была затронута во время саммита на Аляске 15 августа.

-Белый дом очень хотел, чтобы по итогам саммита на Аляске вышли громкие заголовки о крупной инвестиционной сделке, — приводит агентство слова своего источника. — Таким образом Трамп чувствует, что он чего-то достиг.