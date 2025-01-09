Российский пропагандист Тигран Кеосаян в коме: его жена Симоньян — из реанимации

Она подтвердила плохие новости. «До последнего не хотела, но, поскольку уже начали звонить репортеры, напишу сама. Мой муж, Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме. У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце», — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

«Я не умею записывать кружочки в реанимации и делать селфи своих рыданий, поэтому прошу простить меня, что не пишу в соцсети», — добавила главред RT.

СМИ напоминают, что чуть больше двух лет назад из жизни ушел старший брат Тиграна — Давид. Долгие годы он работал режиссером, сценаристом и продюсером.

Подробности смерти Давида семья предпочла не разглашать. А вот что касается Тиграна, то известно, что он уже пережил два инфаркта несколько лет назад. При этом проблемы с сердцем не стали для него стимулом отказаться от вредных привычек, в частности, от курения. Это периодически становилось причиной ссор в семье.

Тигран Кеосаян попадал в больницу с инфарктом в 2008 и 2010 годах. В этот же раз ситуация может оказаться куда серьезней. В данный момент, по неофициальной информации, врачи оценивают состояние пропагандиста как крайне тяжелое. Telegram-канал Baza сообщил, что он попал в больницу еще в конце декабря, пережил клиническую смерть и сейчас в коме.