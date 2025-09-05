Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Внимание! Одна ошибка может лишить налоговых льгот за ребенка

5 сентября, 2025

Государственная налоговая служба (VID) вновь обратилась к работодателям и родителям с важной информацией: учебный год начался, и для большинства школьников летние работы завершились. Чтобы родители не потеряли налоговые льготы за находящихся на их иждивении детей, работодателей просят своевременно подавать в VID сведения о прекращении трудовых отношений со школьниками. Родителям же рекомендуется проверить свои налоговые книжки (EDS), чтобы убедиться, что ребёнок всё ещё числится на их иждивении.

По окончании летних каникул, в течение которых многие школьники работали, VID напоминает об условиях применения налоговых льгот для родителей, у которых есть дети в возрасте до 19 лет включительно, обучающиеся в общеобразовательных, профессиональных, высших или специальных учебных заведениях.

Если ребёнок (до 19 лет), обучающийся в учебном заведении, работал только летом (с 1 июня по 31 августа), то на этот период его нахождение на иждивении у родителей автоматически не прекращается. Оно продолжится и в том случае, если до 31 августа (включительно) ребёнок расторгнет трудовые отношения и вернётся к учёбе. VID получит необходимую информацию от работодателя и учебного заведения, поэтому родителям никаких справок предоставлять не нужно.

В то же время, если ребёнок до 19 лет продолжает работать и в течение учебного года, его нахождение на иждивении с 1 сентября (или с даты начала работы в течение учебного года) автоматически прекращается.

Таким образом, когда ребёнок перестаёт работать в учебное время и занимается только учёбой, родители должны самостоятельно восстановить его статус иждивенца через электронную систему деклараций VID (EDS).

Если ребёнок учится в иностранном учебном заведении, родитель обязан приложить к налоговой книжке справку из этой школы. В случае учёбы в учебных заведениях Латвии VID получает информацию автоматически, и справка от родителей не требуется.

В целом ребёнок может находиться на иждивении одного из родителей не дольше, чем до достижения 24 лет, если он продолжает обучение (общее, профессиональное, высшее или специальное), не зарегистрировал хозяйственную деятельность и не имеет дохода свыше 250 евро в месяц.

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

