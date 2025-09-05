Внимание! Одна ошибка может лишить налоговых льгот за ребенка

По окончании летних каникул, в течение которых многие школьники работали, VID напоминает об условиях применения налоговых льгот для родителей, у которых есть дети в возрасте до 19 лет включительно, обучающиеся в общеобразовательных, профессиональных, высших или специальных учебных заведениях.

Если ребёнок (до 19 лет), обучающийся в учебном заведении, работал только летом (с 1 июня по 31 августа), то на этот период его нахождение на иждивении у родителей автоматически не прекращается. Оно продолжится и в том случае, если до 31 августа (включительно) ребёнок расторгнет трудовые отношения и вернётся к учёбе. VID получит необходимую информацию от работодателя и учебного заведения, поэтому родителям никаких справок предоставлять не нужно.

В то же время, если ребёнок до 19 лет продолжает работать и в течение учебного года, его нахождение на иждивении с 1 сентября (или с даты начала работы в течение учебного года) автоматически прекращается.

Таким образом, когда ребёнок перестаёт работать в учебное время и занимается только учёбой, родители должны самостоятельно восстановить его статус иждивенца через электронную систему деклараций VID (EDS).

Если ребёнок учится в иностранном учебном заведении, родитель обязан приложить к налоговой книжке справку из этой школы. В случае учёбы в учебных заведениях Латвии VID получает информацию автоматически, и справка от родителей не требуется.

В целом ребёнок может находиться на иждивении одного из родителей не дольше, чем до достижения 24 лет, если он продолжает обучение (общее, профессиональное, высшее или специальное), не зарегистрировал хозяйственную деятельность и не имеет дохода свыше 250 евро в месяц.