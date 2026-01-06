Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 6. Января Завтра: Arnita, Spulga
Доступность

Робот вышел в патруль с полицией. В Китае показали, как может выглядеть охрана будущего (ВИДЕО)

Редакция PRESS 6 января, 2026 15:13

Всюду жизнь 0 комментариев

Кадры из китайского Шэньчжэнь быстро разлетелись по соцсетям: по туристической зоне Window of the World рядом с полицейскими спокойно шагает гуманоидный робот. В форме, в строю и — как будто, так и должно быть.

 

Власти поспешили успокоить публику: это не полноценное внедрение и не замена живых полицейских. Речь идёт о демонстрационном патруле и тестировании технологий, а не о регулярной службе робота на улицах.

Робота разработала компания EngineAI Robotics Technology. Он входит в линейку гуманоидных машин T800 — новейших моделей, которые компания недавно представила публике. По словам разработчиков, показ в Шэньчжэне стал переходом от лабораторных испытаний к проверке в реальных условиях.

Робот двигался вместе с полицейскими, реагировал на окружающую обстановку и привлекал внимание туристов. Судя по видео, прохожие больше доставали телефоны, чем испытывали страх — зрелище выглядело скорее как сцена из научной фантастики.

При этом контекст важен. Китай в последние годы активно инвестирует в робототехнику и искусственный интеллект — не только для промышленности, но и для возможного использования в сфере общественной безопасности. Пока официально речь идёт о помощниках, тестах и экспериментах.

Но сама картинка говорит громче любых заявлений: робот идёт рядом с полицией, на глазах у людей, 
в общественном месте.

Пока это демонстрация. Пока — эксперимент.
Но именно так обычно и выглядят первые шаги технологий, которые потом становятся обыденностью.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Мы не хотим гетто»: рейды Ратниекса ловят мигрантов под мостами и в лесу
Важно

«Мы не хотим гетто»: рейды Ратниекса ловят мигрантов под мостами и в лесу

Хорошо там, где нас нет: люди делятся причинами навсегда уехать из Латвии
Важно

Хорошо там, где нас нет: люди делятся причинами навсегда уехать из Латвии

Плата за жилье резко подорожает: добавится обязательная страховка
Важно

Плата за жилье резко подорожает: добавится обязательная страховка

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Хорошо там, где нас нет: люди делятся причинами навсегда уехать из Латвии

Важно 17:40

Важно 0 комментариев

Сегодня очень многие люди ежегодно уезжают из Латвии в поисках лучшей жизни. У каждого отъезда свои причины, но чаще всего это поиски более хорошей работы. По данным Министерства иностранных дел, в разных странах сейчас находятся более 420 000 представителей латвийской диаспоры. Означает ли то, что это число по-прежнему так велико, что их жизнь там лучше?

Сегодня очень многие люди ежегодно уезжают из Латвии в поисках лучшей жизни. У каждого отъезда свои причины, но чаще всего это поиски более хорошей работы. По данным Министерства иностранных дел, в разных странах сейчас находятся более 420 000 представителей латвийской диаспоры. Означает ли то, что это число по-прежнему так велико, что их жизнь там лучше?

Читать
Загрузка

Сжигать калории без спорта и уколов? Учёные нашли безопасный способ «разогнать» клетки

Азбука здоровья 17:38

Азбука здоровья 0 комментариев

Учёные заявили о потенциальном прорыве в борьбе с ожирением: они нашли способ заставить клетки сжигать больше калорий, не разрушая организм. Речь идёт не о диете и не о тренировках, а о тонкой настройке работы митохондрий — «энергостанций» внутри клеток.

Учёные заявили о потенциальном прорыве в борьбе с ожирением: они нашли способ заставить клетки сжигать больше калорий, не разрушая организм. Речь идёт не о диете и не о тренировках, а о тонкой настройке работы митохондрий — «энергостанций» внутри клеток.

Читать

Праздники закончились? Рижанам предлагают бесплатно вывезти ёлки

Новости Латвии 17:36

Новости Латвии 0 комментариев

Жители Риги и в этом году могут бесплатно избавиться от рождественских елок — без вреда для окружающей среды. Вывоз елок производится в разных районах города, сообщает Рижская дума.

Жители Риги и в этом году могут бесплатно избавиться от рождественских елок — без вреда для окружающей среды. Вывоз елок производится в разных районах города, сообщает Рижская дума.

Читать

Достала из сумки нож и утверждала, что не выдержит: шокирующий случай в рижском автобусе

Важно 17:31

Важно 0 комментариев

В понедельник в рижском 24-ом автобусе, следовавшем в сторону центра, около двух часов дня, то есть в то время, когда в транспорте домой со школы как раз возвращались дети, некая женщина устроила дебош и достала нож.

В понедельник в рижском 24-ом автобусе, следовавшем в сторону центра, около двух часов дня, то есть в то время, когда в транспорте домой со школы как раз возвращались дети, некая женщина устроила дебош и достала нож.

Читать

На стройке вокзала Rail Baltica рухнула конструкция: пострадал рабочий

Важно 17:24

Важно 0 комментариев

Государственная полиция начала ведомственную проверку по факту полученной производственной травмы на строительном объекте «Rail Baltica» на территории Рижского центрального железнодорожного вокзала, выяснило агентство LETA.

Государственная полиция начала ведомственную проверку по факту полученной производственной травмы на строительном объекте «Rail Baltica» на территории Рижского центрального железнодорожного вокзала, выяснило агентство LETA.

Читать

Рига — пройдённый этап: Стакис метит в премьеры

Новости Латвии 17:19

Новости Латвии 0 комментариев

Депутат Европарламента Мартиньш Стакис («Прогрессивные») допускает, что может участвовать в выборах в Сейм, которые пройдут в этом году, и стать ведущим кандидатом партии на пост премьер-министра. Об этом он заявил во вторник в программе «900 секунд», подчеркнув, что окончательных решений внутри партии пока нет.

Депутат Европарламента Мартиньш Стакис («Прогрессивные») допускает, что может участвовать в выборах в Сейм, которые пройдут в этом году, и стать ведущим кандидатом партии на пост премьер-министра. Об этом он заявил во вторник в программе «900 секунд», подчеркнув, что окончательных решений внутри партии пока нет.

Читать

Мэр Огре до сих пор не подал запрос на допуск к гостайне: СГБ

Новости Латвии 17:09

Новости Латвии 0 комментариев

Служба государственной безопасности (СГБ) все еще рассматривает соответствие 25 должностных лиц самоуправлений для работы с государственной тайной, сообщили агентству ЛЕТА в учреждении.

Служба государственной безопасности (СГБ) все еще рассматривает соответствие 25 должностных лиц самоуправлений для работы с государственной тайной, сообщили агентству ЛЕТА в учреждении.

Читать