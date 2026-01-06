Робот вышел в патруль с полицией. В Китае показали, как может выглядеть охрана будущего (ВИДЕО)

Spotted in Shenzhen: special police on patrol—plus a full-size EngineAI T800 humanoid robot （众擎机器人T800）walking right alongside them at Window of the World, a well-known cultural and tourism attraction in Shenzhen. @Robo_Tuo @tphuang @chris_j_paxton @Ma_WuKong



Власти поспешили успокоить публику: это не полноценное внедрение и не замена живых полицейских. Речь идёт о демонстрационном патруле и тестировании технологий, а не о регулярной службе робота на улицах.

Робота разработала компания EngineAI Robotics Technology. Он входит в линейку гуманоидных машин T800 — новейших моделей, которые компания недавно представила публике. По словам разработчиков, показ в Шэньчжэне стал переходом от лабораторных испытаний к проверке в реальных условиях.

Робот двигался вместе с полицейскими, реагировал на окружающую обстановку и привлекал внимание туристов. Судя по видео, прохожие больше доставали телефоны, чем испытывали страх — зрелище выглядело скорее как сцена из научной фантастики.

При этом контекст важен. Китай в последние годы активно инвестирует в робототехнику и искусственный интеллект — не только для промышленности, но и для возможного использования в сфере общественной безопасности. Пока официально речь идёт о помощниках, тестах и экспериментах.

Но сама картинка говорит громче любых заявлений: робот идёт рядом с полицией, на глазах у людей,

в общественном месте.

Пока это демонстрация. Пока — эксперимент.

Но именно так обычно и выглядят первые шаги технологий, которые потом становятся обыденностью.