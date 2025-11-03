Рижский аэропорт хочет объединить автомобильный, железнодорожный и воздушный транспорт: подробности

Разработанный план развития Рижского аэропорта на 2025-2050 годы определяет идеи развития инфраструктуры аэропорта на ближайшие 25 лет, а также меры, необходимые для освоения и развития территории.

Планом предусмотрены стратегические инвестиции, которые будут способствовать экономическому росту, повышению совместимости и обеспечению современного уровня обслуживания пассажиров, что сделает Ригу одним из ключевых транспортных узлов Северной Европы.

План развития предусматривает модернизацию аэродрома Рижского аэропорта с созданием новых маневренных путей, южного перрона и современных зон противообледенительной обработки. Эти меры комплексно повысят безопасность аэропорта, обеспечат его непрерывную работу и адаптивность к росту воздушного сообщения с соблюдением стандартов шумового и экологического воздействия.

План также предусматривает целенаправленное развитие различных зон авиационных услуг путем создания специализированных и адаптированных территорий для обслуживания грузов, технического обслуживания летательных аппаратов, а также деловой и общей авиации.

Согласно плану, Рижский аэропорт превратится в современный центр мобильности, объединяющий воздушный, железнодорожный и автомобильный транспорт. Расширение терминала и строительство нового южного перрона обеспечат более быстрое и удобное обслуживание пассажиров, просторные помещения, понятную навигацию и доступность в том числе людям с особыми потребностями.

В аэропорту отмечают, что скоростная железная дорога "Rail Baltica" свяжет аэропорт с европейской железнодорожной сетью и центром Риги, а реконструкция транспортного узла и новые подъездные пути обеспечат удобный доступ к нему как пассажирам, так и сотрудникам.

В плане развития также предусмотрено создание "RIX Airport City" - многофункциональной среды для бизнеса, логистики и услуг с офисными помещениями, гостиницами, зонами отдыха и развлечений, что будет способствовать развитию предпринимательства и привлечению инвестиций в регион. В аэропорту отметили, что долгосрочность является ключевым элементом стратегии, поэтому внедряются решения в области возобновляемой энергии, электротранспорта и будущих водородных технологий.

В аэропорту сообщили, что к плану развития применяются требования стратегической оценки воздействия на окружающую среду, включающие подготовку отчета о состоянии среды и включение общественности в процесс принятия решений. Общественные обсуждения пройдут очно с возможностью участия в онлайн-режиме: 12 ноября - в Марупской музыкально-художественной школе, 13 ноября - в Бабитской средней школе, 19 ноября - в Центре жителей микрорайона Иманта.

Письменные предложения и замечания к плану можно подавать до 3 декабря 2025 года.

Председатель правления Рижского аэропорта Лайла Одиня отметила, что развитие аэропорта является вкладом в будущее Латвии: будут созданы новые рабочие места, укрепится экономика и откроются новые возможности для всего региона. "Мы готовы к следующему этапу развития с уверенностью и амбициями расти вместе с Латвией", - добавила она.

Как сообщалось, в прошлом году Рижский аэропорт обслужил 7,12 млн пассажиров - на 7% больше, чем в 2023 году.

Рижский аэропорт является крупнейшим узлом авиасообщения в странах Балтии.