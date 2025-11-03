Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Рижский аэропорт хочет объединить автомобильный, железнодорожный и воздушный транспорт: подробности

© LETA 3 ноября, 2025 16:19

Новости Латвии

Разработанный Рижским аэропортом план развития на 2025-2050 годы предусматривает, среди прочего, модернизацию летного поля с новыми маневренными путями, южным перроном и современными зонами противообледенительной обработки, сообщили в аэропорту.

Разработанный план развития Рижского аэропорта на 2025-2050 годы определяет идеи развития инфраструктуры аэропорта на ближайшие 25 лет, а также меры, необходимые для освоения и развития территории.

Планом предусмотрены стратегические инвестиции, которые будут способствовать экономическому росту, повышению совместимости и обеспечению современного уровня обслуживания пассажиров, что сделает Ригу одним из ключевых транспортных узлов Северной Европы.

План развития предусматривает модернизацию аэродрома Рижского аэропорта с созданием новых маневренных путей, южного перрона и современных зон противообледенительной обработки. Эти меры комплексно повысят безопасность аэропорта, обеспечат его непрерывную работу и адаптивность к росту воздушного сообщения с соблюдением стандартов шумового и экологического воздействия.

План также предусматривает целенаправленное развитие различных зон авиационных услуг путем создания специализированных и адаптированных территорий для обслуживания грузов, технического обслуживания летательных аппаратов, а также деловой и общей авиации.

Согласно плану, Рижский аэропорт превратится в современный центр мобильности, объединяющий воздушный, железнодорожный и автомобильный транспорт. Расширение терминала и строительство нового южного перрона обеспечат более быстрое и удобное обслуживание пассажиров, просторные помещения, понятную навигацию и доступность в том числе людям с особыми потребностями.

В аэропорту отмечают, что скоростная железная дорога "Rail Baltica" свяжет аэропорт с европейской железнодорожной сетью и центром Риги, а реконструкция транспортного узла и новые подъездные пути обеспечат удобный доступ к нему как пассажирам, так и сотрудникам.

В плане развития также предусмотрено создание "RIX Airport City" - многофункциональной среды для бизнеса, логистики и услуг с офисными помещениями, гостиницами, зонами отдыха и развлечений, что будет способствовать развитию предпринимательства и привлечению инвестиций в регион. В аэропорту отметили, что долгосрочность является ключевым элементом стратегии, поэтому внедряются решения в области возобновляемой энергии, электротранспорта и будущих водородных технологий.

В аэропорту сообщили, что к плану развития применяются требования стратегической оценки воздействия на окружающую среду, включающие подготовку отчета о состоянии среды и включение общественности в процесс принятия решений. Общественные обсуждения пройдут очно с возможностью участия в онлайн-режиме: 12 ноября - в Марупской музыкально-художественной школе, 13 ноября - в Бабитской средней школе, 19 ноября - в Центре жителей микрорайона Иманта.

Письменные предложения и замечания к плану можно подавать до 3 декабря 2025 года.

Председатель правления Рижского аэропорта Лайла Одиня отметила, что развитие аэропорта является вкладом в будущее Латвии: будут созданы новые рабочие места, укрепится экономика и откроются новые возможности для всего региона. "Мы готовы к следующему этапу развития с уверенностью и амбициями расти вместе с Латвией", - добавила она.

Как сообщалось, в прошлом году Рижский аэропорт обслужил 7,12 млн пассажиров - на 7% больше, чем в 2023 году.

Рижский аэропорт является крупнейшим узлом авиасообщения в странах Балтии.

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией
Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше
Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей
«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

В Украине выведены из строя все государственные ТЭС

В результате самой масштабной за все время войны атаки российской армии на объекты энергосистемы Украины были полностью выведены из строя все теплоэлектростанции, принадлежащие государственной компании «Центрэнерго». Соответствующее заявление распространила пресс-служба предприятия в официальном аккаунте Facebook. «Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту били по тем же станциям, что мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года», — цитирует The Moscow Times заявление компании.

В результате самой масштабной за все время войны атаки российской армии на объекты энергосистемы Украины были полностью выведены из строя все теплоэлектростанции, принадлежащие государственной компании «Центрэнерго». Соответствующее заявление распространила пресс-служба предприятия в официальном аккаунте Facebook. «Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту били по тем же станциям, что мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года», — цитирует The Moscow Times заявление компании.

«Песня «Убей бура» это не притеснение? МИД ЮАР пытается спорить с Трампом

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

