Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 24. Июня Завтра: Janis
Доступность

Рижская стройуправа попыталась содрать с жильцов десятки тысяч евро за перепланировку подвала службами самоуправления (1)

© Lsm.lv 17 июня, 2025 18:06

Новости Латвии 1 комментариев

Жильцы дома №315 по улице Латгалес в Риге получили письма от Рижской стройуправы с угрозой административных штрафов в размере от 5 до 50 тысяч евро за якобы незаконную перепланировку подвала. Однако, как выяснилось, подвал вовсе не находится в их собственности — он принадлежит самоуправлению, а переделку выполнило муниципальное предприятие Rīgas namu pārvaldnieks (RNP), в ситуации разбиралось LSM+. 

Письма получили все 102 совладельца квартир. В уведомлении указано, что помещения подвала не соответствуют инвентаризационному делу 1978 года, и в них произведены несанкционированные изменения.

«Незаконное строительство. Нам говорят: срочно сделать проект, всё узаконить — за три месяца. Это нереально, я советовалась с юристами», — рассказала Зинаида Гаркалне, жительница дома.

«Разослали всем совладельцам, требуют устранить нарушения. Если не сделаем — штраф от 5 до 50 тысяч с физлица», — добавил Сергей Михайлов, ещё один владелец квартиры.

Жильцы были в шоке: подвал всегда использовался RNP, его занимали мастерские, слесари, сантехники. Почему ответственность за переделку легла на них?

Разъяснение пришло только недавно, на собрании жильцов, организованном RNP. Представитель предприятия Инита Кабанова заявила, что произошла ошибка: инспектор стройуправы опирался на устаревшие данные. На самом деле, инвентаризационное дело с учётом всех изменений в подвале было утверждено ещё в 1996 году. «Это большое недоразумение. Мы нашли документы и направим их в стройуправу», — сказала Кабанова.

Также подтвердилось, что помещения подвала не были включены в приватизацию в 90-е годы, поскольку использовались для нужд самоуправления. Они зарегистрированы как нежилые и принадлежат муниципалитету, а не жильцам.

RNP официально отказался от дальнейшего использования подвала. Что будет с помещениями дальше — решать самоуправлению.

В аналогичном доме №313 по соседству подвал приватизирован и используется под магазин велосипедов. Аренда там составляет около 4 евро за м² в месяц. Если бы подвал 315-го дома принадлежал жильцам, они могли бы получать с него доход — например, направлять средства на ремонт.

Сейчас у самоуправления есть выбор: оставить помещения для собственных нужд либо выставить их на торги.

«Если они решат продать, обязаны организовать аукцион. Жильцы дома имеют право участвовать в нём и выкупить помещения», — пояснил глава Латвийской ассоциации управляющих недвижимостью Витолдс Пейпиньш. Таким образом, жильцы могут создать общество совладельцев, выкупить подвал через аукцион и сдавать его в аренду для пользы дома.

Что касается извинений от стройуправы за преждевременные «письма счастья» — пока не сообщается, планирует ли ведомство признать свою ошибку официально.
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1) 5 реакций
Комментарии (1) 5 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 00:15 25.06.2025
Трамп снова хочет Нобелевку — на этот раз за мир между Ираном и Израилем
Bitnews.lv 3 часа назад
В среду опять дожди, местами сильные
Sfera.lv 3 часа назад
Ночь с дождями и ветром: погода на среду
Bitnews.lv 7 часов назад
«Министерство образования находится в отчаянии»
Sfera.lv 8 часов назад
От поддержки до недоверия: как меняется отношение к Путину и Зеленскому в мире
Sfera.lv 9 часов назад
Госполиция проводит рейды — просят не садиться за руль пьяными
Bitnews.lv 12 часов назад
Иран и Израиль пошли на перемирие
Sfera.lv 14 часов назад
Эвакуация латвийцев из Израиля завершена — остальным уезжать не хочется
Bitnews.lv 1 день назад

«Думал, меня везут на расстрел»: латвиец вернулся из белорусской тюрьмы (1)

Важно 18:39

Важно 1 комментариев

За три года он похудел на 26 килограммов и полностью поседел — так выглядит латвийский гражданин Дмитрий Михайлов, политзаключенный, вернувшийся в Ригу из белорусской тюрьмы. Его преступление заключалось в критике существующего режима в закрытой дискуссионной группе в Интернете. Его арестовали через полтора года после сделанных им комментариев. Его долго судили и приговорили к четырем годам лишения свободы. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными, самым известным из которых является муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей. Двое критиков режима вернулись в Латвию, рассказывает lsm.lv.

За три года он похудел на 26 килограммов и полностью поседел — так выглядит латвийский гражданин Дмитрий Михайлов, политзаключенный, вернувшийся в Ригу из белорусской тюрьмы. Его преступление заключалось в критике существующего режима в закрытой дискуссионной группе в Интернете. Его арестовали через полтора года после сделанных им комментариев. Его долго судили и приговорили к четырем годам лишения свободы. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными, самым известным из которых является муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей. Двое критиков режима вернулись в Латвию, рассказывает lsm.lv.

Читать
Загрузка

Трамп номинирован на Нобелевскую премию мира (1)

Важно 18:26

Важно 1 комментариев

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо члена Палаты представителей от Республиканской партии Бадди Картера в адрес Норвежского Нобелевского комитета, который ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира, сообщает телеграм-канал ASTRA.

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо члена Палаты представителей от Республиканской партии Бадди Картера в адрес Норвежского Нобелевского комитета, который ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира, сообщает телеграм-канал ASTRA.

Читать

Ригу украсят… мусорниками: какими будут новые урны? (1)

Новости Латвии 18:00

Новости Латвии 1 комментариев

Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?

Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?

Читать

Полиция продолжает усиленные проверки на дорогах (1)

Новости Латвии 17:47

Новости Латвии 1 комментариев

Сегодня Государственная полиция продолжит усиленные проверки на дорогах.

Сегодня Государственная полиция продолжит усиленные проверки на дорогах.

Читать

Трамп о 5-й статье НАТО: существуют разные интерпретации коллективной обороны (1)

Важно 17:23

Важно 1 комментариев

Существует несколько толкований пункта о коллективной обороне НАТО, заявил во вторник президент США Дональд Трамп по пути на саммит альянса в Гааге.

Существует несколько толкований пункта о коллективной обороне НАТО, заявил во вторник президент США Дональд Трамп по пути на саммит альянса в Гааге.

Читать

MIRAGE JAZZ ORCHESTRA отметит юбилей гала-концертом в Дзинтари (1)

История и культура 17:14

История и культура 1 комментариев

Один из лучших джазовых коллективов Балтии, восхитительно живой и энергичный биг-бэнд MIRAGE JAZZ ORCHESTRA, выйдет на сцену вместе со своими гостями-музыкантами 6 июля в «Дзинтари».

Один из лучших джазовых коллективов Балтии, восхитительно живой и энергичный биг-бэнд MIRAGE JAZZ ORCHESTRA, выйдет на сцену вместе со своими гостями-музыкантами 6 июля в «Дзинтари».

Читать

Пусть будут обе разновидности латышского: омбудсмен вступился за латгальский язык (1)

Важно 16:58

Важно 1 комментариев

Призыв журналиста Латвийского телевидения (ЛТВ) Гунтиса Боярса не говорить на латгальском языке в предвыборных дискуссиях не нарушает кодекс этики Латвийских общественных СМИ (ЛОС), однако возможность разрешить дискуссии на латгальском языке следует рассмотреть до выборов в Сейм следующего года, считает омбудсмен Латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс.

Призыв журналиста Латвийского телевидения (ЛТВ) Гунтиса Боярса не говорить на латгальском языке в предвыборных дискуссиях не нарушает кодекс этики Латвийских общественных СМИ (ЛОС), однако возможность разрешить дискуссии на латгальском языке следует рассмотреть до выборов в Сейм следующего года, считает омбудсмен Латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс.

Читать