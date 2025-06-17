Письма получили все 102 совладельца квартир. В уведомлении указано, что помещения подвала не соответствуют инвентаризационному делу 1978 года, и в них произведены несанкционированные изменения.

«Незаконное строительство. Нам говорят: срочно сделать проект, всё узаконить — за три месяца. Это нереально, я советовалась с юристами», — рассказала Зинаида Гаркалне, жительница дома.

«Разослали всем совладельцам, требуют устранить нарушения. Если не сделаем — штраф от 5 до 50 тысяч с физлица», — добавил Сергей Михайлов, ещё один владелец квартиры.

Жильцы были в шоке: подвал всегда использовался RNP, его занимали мастерские, слесари, сантехники. Почему ответственность за переделку легла на них?

Разъяснение пришло только недавно, на собрании жильцов, организованном RNP. Представитель предприятия Инита Кабанова заявила, что произошла ошибка: инспектор стройуправы опирался на устаревшие данные. На самом деле, инвентаризационное дело с учётом всех изменений в подвале было утверждено ещё в 1996 году. «Это большое недоразумение. Мы нашли документы и направим их в стройуправу», — сказала Кабанова.

Также подтвердилось, что помещения подвала не были включены в приватизацию в 90-е годы, поскольку использовались для нужд самоуправления. Они зарегистрированы как нежилые и принадлежат муниципалитету, а не жильцам.

RNP официально отказался от дальнейшего использования подвала. Что будет с помещениями дальше — решать самоуправлению.

В аналогичном доме №313 по соседству подвал приватизирован и используется под магазин велосипедов. Аренда там составляет около 4 евро за м² в месяц. Если бы подвал 315-го дома принадлежал жильцам, они могли бы получать с него доход — например, направлять средства на ремонт.

Сейчас у самоуправления есть выбор: оставить помещения для собственных нужд либо выставить их на торги.

«Если они решат продать, обязаны организовать аукцион. Жильцы дома имеют право участвовать в нём и выкупить помещения», — пояснил глава Латвийской ассоциации управляющих недвижимостью Витолдс Пейпиньш. Таким образом, жильцы могут создать общество совладельцев, выкупить подвал через аукцион и сдавать его в аренду для пользы дома.

Что касается извинений от стройуправы за преждевременные «письма счастья» — пока не сообщается, планирует ли ведомство признать свою ошибку официально.

