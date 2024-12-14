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Рижская дума урезает финансирование спасения животных в беде; общество Dzīvnieku policija обеспокоено

© LETA 14 декабря, 2024 13:42

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Общество Dzīvniekupolicija.lv обеспокоено решением Рижской думы более не обеспечивать круглосуточный стационар для спасения на улицах и во дворах столицы животных, попавших в беду, которые травмированы, больны или беспомощны, сообщает агентство LETA.

В организации заявляют, что чиновники Рижской думы отказались продлить заключенный договор и задумали уменьшить объем предоставляемой услуги, так как в новом тендере не предусмотрен круглосуточный стационар, где оплачивалось содержание и первая или последняя помощь.

Dzivniekupolicija.lv утверждает, что это противоречит законам о защите животных и о ветеринарной медицине, так как непонятно, в каком объеме и качестве ветеринарная помощь может быть оказана животному на улице. Общество также озабочено, что в дальнейшем вместо спасения животных их будут ликвидировать.

С понедельника вступает в силу решение Рижской думы о сокращении финансирования услуги по спасению на улицах и во дворах столицы животных, оказавшихся в беде, которые травмированы, больны или находятся явно в беспомощном состоянии.

Организация информирует, что по-прежнему еще работает телефон диспетчерской службы 67558855, где круглосуточно принимают звонки о животных в беде, обеспечивают выезд ловцов по вызовам, доставку животных в ветеринарный стационар, оказание первой или последней помощи, оплату суток в стационаре и доставку животных в приют для дальнейшей реабилитации или передачи в приемлемое место для жизни.

На данный момент Zoopolicija.lv совместно с партнерами, среди которых - клиника Kavet, приют Ulubele, общества Dzivniekupolicija.lv и Drauga spārns, еще обеспечивает эту услугу для каждого животного.

До сих пор круглосуточные услуги диспетчерской помощи обеспечивались бесплатно, а услуги стационара в рамках тендера обеспечивала клиника Kavet. Обследования и операции животных обеспечивали за свои средства партнеры.

Все эти услуги будут обеспечиваться до 15 декабря.

Предприятие Zoopolicija.lv информировало ответственный департамент Рижской думы о возникшей ситуации.

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