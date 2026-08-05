По его словам, действия Домбравы, направившего письмо правительству Испании без согласования с Министерством иностранных дел и премьер-министром, а также публично критиковавшего действия Испании, противоречат интересам безопасности Латвии.
Шуваев считает, что Домбрава за время своей работы на посту министра внутренних дел ухудшил ситуацию с безопасностью в стране. Он также упрекнул министра в использовании ресурсов полиции для собственных нужд в сфере связей с общественностью.
Глава фракции «Прогрессивных» считает, что решение министра возбудить дисциплинарное дело против начальника Государственной полиции Арманда Рукса свидетельствует о его замешательстве и создает впечатление политически мотивированных действий.
Также Шуваев критически высказался об отношении Домбравы к негосударственным организациям, оказывающим помощь гражданскому населению Украины в Латвии. По его мнению, это свидетельствует об ограниченном понимании роли гражданского общества в укреплении безопасности.
Как сообщалось, депутаты партии «Стабильности!» подготовили запрос об отставке Домбравы.
Как заявила представитель партии Светлана Чулкова, главная причина такого шага — инициатива министра о закрытии пограничного пункта «Патерниеки», что фактически означает закрытие границы с Беларусью.
В настоящее время «Стабильности!» собирает в Сейме подписи депутатов, чтобы подать запрос на рассмотрение.
«Мы считаем, что у общества есть право ожидать политической ответственности за принятые решения», — заявила Чулкова.
Требование об отставке министра поддержит и оппозиционная партия «Латвия на первом месте».
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