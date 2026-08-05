Шуваев считает, что Домбрава за время своей работы на посту министра внутренних дел ухудшил ситуацию с безопасностью в стране. Он также упрекнул министра в использовании ресурсов полиции для собственных нужд в сфере связей с общественностью.

Глава фракции «Прогрессивных» считает, что решение министра возбудить дисциплинарное дело против начальника Государственной полиции Арманда Рукса свидетельствует о его замешательстве и создает впечатление политически мотивированных действий.