Рижская дума поддержала проект введения единого билета, включающего электрички

Для реализации пилотного проекта предусмотрено несколько условий. Во-первых, "Rīgas satiksme" обеспечит предприятию "Pasažieru vilciens" использование единого билета в маршрутной сети рижского общественного транспорта. С каждого проданного единого билета, цена которого составит два евро, "Rīgas satiksme" получит 0,89 евро без налога на добавленную стоимость (НДС) и еще 0,11 евро с НДС.

Кроме того, срок реализации пилотного проекта составит не более одного года с момента его запуска, а также предполагается, что "Rīgas satiksme" до 15 декабря представит департаменту внешнего пространства и мобильности и финансовому департаменту промежуточный доклад о результатах пилотного проекта.

На разработку технического решения по созданию приложения для продажи кодового билета запланировано приблизительно 50 000 евро из резервного фонда Рижской думы.

Поначалу единый билет будет доступен на обслуживаемых "Rīgas satiksme" маршрутах и в зоне А железнодорожных маршрутов регионального значения. По результатам пилотного проекта единый билет планируется ввести в более широкой сети железнодорожных маршрутов.

В сообщении Министерства сообщения говорится, что пилотный проект может быть запущен 1 июня 2025 года и плановый срок его реализации составит один год со дня, когда единый билет можно будет приобрести.

Министерство сообщения ожидает, что введение единого билета позволит увеличить число пассажиров. Сейчас услугами обоих перевозчиков одновременно пользуются приблизительно 38 000 пассажиров в год. Потенциальный рост числа пассажиров, которые будут пользоваться единым билетом, может составить примерно 30%.