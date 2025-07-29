Рижская дума обещает сократить объем вырубки деревьев в Иманте: тем временем вырубку ускорили

Комитет планирует поручить департаменту внешнего пространства и мобильности во время реализации проекта по строительству велодорожки найти решения, которые позволят по возможности сократить объем предназначенных под вырубку деревьев. Департаменту в рамках компетенции планируется поручить до 1 ноября подготовить новый план посадки деревьев в окрестностях Иманты.

Кроме того, комитет планирует поручить департаменту в сотрудничестве с департаментом жилья и окружающей среды и департаментом городского развития до 1 октября подготовить предложения к обязательным правилам "Об охране, содержании и вырубке деревьев, растущих за пределами леса", предусматривающие во время реализации инфраструктурных проектов увеличение объемов посадки деревьев и сокращение вырубки деревьев.

"Прислушавшись к опасениям жителей по поводу вырубки деревьев, мы предложили посадить дополнительные деревья как в зоне проекта, так и в других местах в микрорайоне Иманта", - пояснила председатель комитета по делам сообщения и транспорта Марта Котелло.

Она подчеркивает, что Риге этот проект необходим и предусматривает не только велодорожку, но и благоустройство тротуаров, и переоборудование нескольких перекрестков, что существенно улучшит безопасность пешеходов.

Котелло пообещала усовершенствовать нормативные акты, чтобы деревья в городской среде было проще высаживать и охранять.

Всего в рамках проекта планируется высадить 126 новых деревьев, более 3900 кустарников и более 13 000 других зеленых насаждений.

Как сообщалось, за два дня 2000 жителей Иманты подписались против вырубки деревьев для строительства велодорожки, соединяющей Кипсалу и Иманту, сообщили агентству ЛЕТА представители фракции оппозиционных депутатов Рижской думы "Суверенная власть"/"Объединение младолатыши".

Оппозиционные депутаты начали сбор подписей жителей после того, как комитет Рижской думы по делам сообщения и транспорта в минувшую пятницу, 25 июля, отклонил предложение о приостановке реализации проекта велодорожки "Рига-Бабите-Пиньки".