Рижская дума даст названиям восьми улицам и скверу в столице; что, где и когда?

Дума планирует дать благоустроенной территории в Чиекуркалнсе, между Чиекуркална 4-й и 5-й поперечными линиями, официальное название - сквер Бралю Ирбишу, в честь уроженцев здешних мест братьев Адольфа и Карлиса Ирбите, основоположника промышленного дизайна и авиаконструктора.

Уже сообщалось, что в прошлом году эта территория была благоустроена - здесь появились площадка для собраний, места отдыха, деревянная платформа-сцена, ухоженные насаждения, была расширена игровая площадка. Неофициально эту территорию называли "сквер Чиекуркална".

Участок ул. Сканстес рядом с перекрестком ул. Дунтес и Упес, который расположен внутри квартала, планируется назвать ул. Веца Сканстес.

Улицу, параллельную ул. Зиепниеккална, ведущую от ул. Баускас до ул. Дигнаяс, хотят назвать в честь детской писательницы и книжного иллюстратора Маргариты Старасте.

Имя другой писательницы Иванде Кайи хотят дать участку красных линий на о. Луцавсала за магазином K-Senukai.

Улица в Старой Риге за бастионом Триангула от Бискапа гате до Яуниелы будет названа в честь изобретателя книгопечатания Гутенберга - название улицы будет восстановлено в историческом месте.

Участок улицы между ул. Краста и Даугавой вблизи съезда с Островного моста планируется назвать именем первой женщины - депутата Сейма Латвии и деятельницы женского движения Берты Пипини.

Часть ул. Аустувес у Южного моста, ведущую вдоль Даугавы, переименуют в набережную Саулриета.

Участок проспекта Остас в Межапарке, проходящий вдоль большой эстрады, назовут аллеей Луции Гаруты - в честь известной пианистки и композитора.

А участок ул. Кандавас между Юрмалас гатве и ботаническим садом собираются переименовать в ул. Яня Штейнхауэра - предпринимателя и крупного землевладельца, одно из поместий которого - Зассенхоф, будущий рижский микрорайон Засулаукс, когда-то располагалось здесь.