Рижанам предложили самим найти главную рождественскую ёлку для столицы (1)

Редакция PRESS 23 октября, 2025 21:09

Важно 1 комментариев

Муниципальное предприятие «Rīgas meži» приглашает жителей принять участие в поиске главных рождественских елей Риги. Как сообщили в компании, впервые горожанам предлагается самим помочь выбрать деревья, которые украсят Домскую и Ратушную площади в зимние праздники.

«Мы приглашаем школы, семьи, друзей и всех любителей природы отправиться в лес и вместе найти самые красивые ели, которые станут украшением города», — говорится в обращении предприятия.

На сайте компании опубликована цифровая карта с 13 участками в рижских и пригорoдных лесах, где могут расти подходящие ели. Среди них территории в Рижском, Юглас и Тирельском лесничествах — от района Межарес до окрестностей Олайне и Бабите.

Фотографии или видео найденных деревьев с GPS-координатами нужно отправить на адрес pr@rigasmezi.lv до 5 ноября 2025 года. Все предложения рассмотрят лесничие «Rīgas meži», а автор снимка ели, признанной одной из главных рождественских, получит специальный приз и приглашение на церемонию открытия ёлки вместе с мэром столицы.

Главная ель должна быть высотой примерно с 4–5-этажный дом, тёмно-зелёной, густой, ровной и без повреждённых ветвей.
Компания напоминает, что участие в акции — это не только возможность повлиять на праздничный облик Риги, но и повод провести день на природе.

