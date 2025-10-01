Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов
Рисовая лапша уже в Латвии: заменит ли она привычные нам макароны?

«Семь секретов» 1 октября, 2025

Рисовая лапша является популярным блюдом азиатской кухни. Те, кому довелось побывать в Таиланде, Вьетнаме, Корее, Японии или других странах Востока, знают о ней не понаслышке, ведь для местных жителей тарелка лапши из рисовой муки зачастую является традиционным обедом. Этот сытный и питательный продукт придумали тайцы. Чем же необычна и полезна рисовая лапша? Поговорим об этом более подробно. К тому же рисовую лапшу, причем со скидкой, можно найти и на прилавках латвийских магазинов.

Вместо пшеницы — рис

С наступлением осени в рационе жителей Латвии традиционно увеличивается доля макарон, или, как их сейчас называют на итальянский манер, пасты. Главная претензия к ней — высокая калорийность, особенно если используется мука низшего сорта, а не мука из твердых сортов пшеницы с высоким содержанием клейковины.

Поэтому многие приверженцы здорового образа жизни обратили внимание на азиатский аналог пасты — рисовую лапшу. Она является основой таких популярных блюд тайской кухни, как пад тай, или вьетнамского супа фо бо.

В первом случае лапшу готовят с креветками в устричном соусе, во втором — варят в бульоне с кусочками говядины. Макароны из обычной пшеничной муки в эти блюда, как и в большинство аналогичных восточных рецептов, не подходят — только из рисовой. Причем используется мука особого сорта с высоким содержанием крахмала. В сухом виде она может быть белой, серой и полупрозрачной, но после варки приобретает плотность и однородный цвет.

Любопытно, что во вкусе азиатской лапши от риса осталось мало — он скорее бобовый или ореховый. Муку замешивают с водой, реже добавляют яйцо. На этом состав рисовой лапши, по сути, исчерпан.

Подают рисовую лапшу не только как горячий гарнир к овощам и мясу, но и в составе холодных салатов. Чуть реже ее добавляют в японский мисо-суп вместо риса или используют вместо пшеничной вермишели в рамен — китайском национальном супе с говядиной.

В Азии рисовую лапшу часто готовят домашним способом и предпочитают собственные уникальные рецепты. Как правило, они передаются из поколения в поколение и хранятся в строжайшей тайне. Поэтому китайская или японская лапша, приготовленная в разных семьях, может различаться по вкусу. Рисовая лапша выглядит как длинная и очень тонкая вермишель. В сухом варианте ее скручивают в узлы: один узел равен одной порции.

При приготовлении лапшу не ломают, как это делают со спагетти. Существует поверье: чем длиннее лапша в тарелке, тем она полезнее. Тот, кто найдет в своей тарелке самую длинную вермишель, будет жить дольше всех. А если учесть, что те же китайцы или вьетнамцы используют в качестве столовых приборов исключительно палочки, то европейцу придется сильно постараться, чтобы выловить хотя бы одну вермишелину из миски с супом фо бо, ведь она бывает весьма длинной. Рекорд был установлен на китайской макаронной фабрике в Чэнчжоу — там вылепили вермишель длиной 420 метров.

Чем полезна для здоровья

Рисовую лапшу иногда называют самурайской. Благодаря чистому составу она быстро переваривается и легко усваивается. От рисовой муки она взяла все самое лучшее: большое количество витаминов, жирных кислот и аминокислот. Среди витаминов — группы B (В1, В2, В5, В6, В9), витамин Е, а также минералы: железо, марганец, медь, цинк и немного селена. В составе аминокислот есть в том числе аргинин и глутаминовая кислота.

Жирные кислоты представлены Омега-3, Омега-6, Омега-9, а также насыщенными, моно- и полиненасыщенными кислотами. Среди минералов рисовая лапша особенно богата фосфором, а также содержит калий, кальций и магний.

Такой комплекс положительно влияет на организм в целом. При регулярном употреблении рисовой лапши повышаются работоспособность и выносливость организма, улучшается обмен веществ и укрепляется иммунитет. Аминокислоты помогают избавляться от токсинов и выводят лишнюю жидкость из организма, а также укрепляют нервную систему. Витамины А и Е положительно сказываются на внешнем состоянии кожи, волос и ногтей.

Рисовая лапша надолго оставляет чувство насыщения. Причина этому — большое количество сложных углеводов в составе: почти 24 грамма на 100 граммов продукта. Это делает рисовую лапшу идеальной для диеты, похудения, рациона спортсменов и всех, кто занимается физическим трудом. Диетологи рекомендуют включать блюда из рисовой лапши в периоды, когда организм и нервная система испытывают повышенные нагрузки и стресс.

Сама по себе рисовая лапша абсолютно безвредна и не имеет противопоказаний. В ней нет глютена, что делает продукт отличной альтернативой для тех, кто вынужден ограничивать себя в обычных макаронах. Блюда из рисовой лапши не содержат и клейковины, которая может вызывать вздутие живота. Это один из немногих продуктов, полезных практически всем, вне зависимости от возраста и индивидуальных особенностей. Единственное исключение — аллергия на рис, но встречается она крайне редко.

В рисовой лапше, приготовленной по традиционному рецепту, отсутствует даже соль. Однако чаще всего ее готовят и подают на стол с соевым соусом, на что стоит обратить внимание людям, страдающим от частых отеков или проблем с почками. Кроме того, в блюда с лапшой часто добавляют овощи, морепродукты и мясо, обжаренные во фритюре, что делает их жирными и с высоким содержанием холестерина. Это может быть вредно для людей со склонностью к лишнему весу, заболеваниями сердца и сосудов.

Без консервантов

В состав классической лапши входят только рисовая мука и вода. Допускается также содержание добавленного крахмала — тапиокового или кукурузного. Если же вам предлагают продукт быстрого приготовления, который не нужно варить, а лишь залить кипятком, его пищевая ценность резко снижается — остается только калорийность.

Кроме того, для увеличения сроков хранения производители применяют различные консерванты. Об этом стоит помнить, внимательно читая этикетку, где в обязательном порядке должна быть указана информация о составе продукта на государственном языке.

Упакованную лапшу необходимо хранить в сухом и прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей. После вскрытия упаковки продукт следует пересыпать в герметичный контейнер или плотно закрыть.

Конечный срок реализации должен быть указан на упаковке. Благодаря низкой влажности и отсутствию дополнительных компонентов в составе рисовая лапша в герметичной упаковке может храниться более года. Однако приготовленное блюдо из лапши следует съедать в течение одного-двух дней.

Испорченная рисовая лапша может потемнеть или изменить цвет. Свежая лапша обладает легким рисовым ароматом, который не должен меняться — любое отклонение является признаком порчи. Также меняется текстура: лапша становится липкой и слизкой на ощупь. В таком случае ее нужно немедленно выбросить, чтобы не возникло проблем со здоровьем.

Александр ФЕДОТОВ

Обновлено: 21:10 21.10.2025
«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле "Škoda", сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 "Dienas personība ar Veltu Puriņu" рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

