Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 16. Декабря Завтра: Alvine

Ринкевич: демонстрация готовности НАТО является мощным сигналом сдерживания

© LETA 2 декабря, 2024 10:57

Новости Латвии

LETA

Демонстрация готовности НАТО является мощным сигналом сдерживания, и это подтвердили прошедшие в Латвии учения многонациональной бригады НАТО под руководством Канады "Resolute Warrior 2024", заявил президент Латвии Эдгар Ринкевичс на встрече с министром иностранных дел Канады Мелани Джолли.

По словам советника президента Мартиньша Дрегериса, в понедельник в Рижском замке Ринкевич встретился с министром иностранных дел Канады, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество двух стран, особенно в области обороны и безопасности, а также актуальные вопросы международной повестки дня.

Во время встречи президент Латвии выразил удовлетворение канадским военным присутствием и успешным созданием в Латвии многонациональной бригады НАТО, в которой Канада является ведущей страной. "Я благодарен Канаде за ее лидерство в укреплении восточного фланга НАТО и за руководство многонациональной бригадой НАТО в Латвии", - сказал Ринкевичс.

Он также заверил, что Латвия и впредь будет обеспечивать полную поддержку союзных сил со стороны принимающей страны.

В понедельник в Риге запланирована встреча министров иностранных дел стран Балтии и Канады для обсуждения трансатлантического сотрудничества в сфере безопасности. Министр иностранных дел Байба Браже (СП) примет министров иностранных дел стран Балтии и Канады, чтобы укрепить диалог и сотрудничество в сферах общих интересов в формате 3+1.

Министр иностранных дел Латвии Браже, министр иностранных дел Канады Жоли, министр иностранных дел Эстонии Маргус Кахкна и заместитель министра иностранных дел Литвы Эгидиюс Мейлунас обсудят актуальные вопросы международной повестки дня: трансатлантические отношения, поддержку Украины и сдерживание России, сотрудничество с Индо-Тихоокеанским регионом и отношения с глобальными партнерами.

Министерство иностранных дел подчеркивает, что визит министра иностранных дел Канады в Латвию является подтверждением тесного партнерства с Канадой как трансатлантическим союзником, который играет неоценимую роль в обеспечении безопасности Латвии, стран Балтии и Европы. В настоящее время Канада возглавляет многонациональную бригаду НАТО в Латвии.

Жоли также примет участие в церемонии награждения канадских солдат, которые будут отмечены за их вклад в миссию во время службы за рубежом. Им будут вручены сертификаты и медаль НАТО "За особые заслуги".
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
14 реакций
14 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Продолжать давить, и Россия рухнет»: Браже о новых санкциях. Там было и 11 латвийских танкеров

Важно 20:45

Важно 0 комментариев

"Экономика России - слабое место режима ее лидера Владимира Путина, поэтому Европейский союз должен продолжать санкционное давление на энергетические газовые отрасли, которые являются основным источником финансирования России", - подчеркнула сегодня министр иностранных дел Латвии Байба Браже на заседании Совета ЕС по иностранным делам.

"Экономика России - слабое место режима ее лидера Владимира Путина, поэтому Европейский союз должен продолжать санкционное давление на энергетические газовые отрасли, которые являются основным источником финансирования России", - подчеркнула сегодня министр иностранных дел Латвии Байба Браже на заседании Совета ЕС по иностранным делам.

Читать
Загрузка

«Мне хотелось плакать!» Перед праздниками мошенники ловят людей на глупости: история обманутой женщины

Важно 19:55

Важно 0 комментариев

Рижанка Винета часто делает покупки в интернете, в том числе и в преддверии праздников, подбирая подарки. Недавно она получила сообщение о доставке посылки, но за нее еще нужно было заплатить. Сделав оплату, после получения она поняла, что ничего подобного не заказывала, рассказывает историю обманутой женщины программа Bez Tabu.

Рижанка Винета часто делает покупки в интернете, в том числе и в преддверии праздников, подбирая подарки. Недавно она получила сообщение о доставке посылки, но за нее еще нужно было заплатить. Сделав оплату, после получения она поняла, что ничего подобного не заказывала, рассказывает историю обманутой женщины программа Bez Tabu.

Читать

Может еще ток пустить? После массового разграбления чипсов предлагаются особые меры по защите елок

Важно 19:31

Важно 0 комментариев

Инцидент в торговом центре "Акрополь", когда посетители разграбили ёлку из чипсов Pringles всколыхнул социальные сети. После него рижане даже стали несколько иначе смотреть на праздничные украшения из разных вкусностей.

Инцидент в торговом центре "Акрополь", когда посетители разграбили ёлку из чипсов Pringles всколыхнул социальные сети. После него рижане даже стали несколько иначе смотреть на праздничные украшения из разных вкусностей.

Читать

Систему e-Veselība ждут перемены: пациентам запретят дважды записываться на одно обследование

Азбука здоровья 19:29

Азбука здоровья 0 комментариев

В электронной системе здравоохранения (ЭСЗ) уже сейчас можно ознакомиться с результатами лабораторных исследований, также доступен прототип ее мобильного приложения, которое может быть полноценно внедрено в течение следующего года, сообщил в понедельник на пресс-конференции Национальной службы здравоохранения (НСЗ) о новинках ЭСЗ директор НСЗ Арис Каспаранс.

В электронной системе здравоохранения (ЭСЗ) уже сейчас можно ознакомиться с результатами лабораторных исследований, также доступен прототип ее мобильного приложения, которое может быть полноценно внедрено в течение следующего года, сообщил в понедельник на пресс-конференции Национальной службы здравоохранения (НСЗ) о новинках ЭСЗ директор НСЗ Арис Каспаранс.

Читать

Шольц получил вотум недоверия в бундестаге: в феврале у Германии будет новый канцлер

Важно 19:19

Важно 0 комментариев

Депутаты бундестага (парламента) Германии отказали в доверии правительству Олафа Шольца. В ходе специального заседания, созванного по инициативе самого Шольца, поддержку кабинету выразили 207 из 717 депутатов, 116 воздержались, 394 выступили против.

Депутаты бундестага (парламента) Германии отказали в доверии правительству Олафа Шольца. В ходе специального заседания, созванного по инициативе самого Шольца, поддержку кабинету выразили 207 из 717 депутатов, 116 воздержались, 394 выступили против.

Читать

И дама в шубе с последним айфоном! Посетители ТЦ «Акрополь» разграбили ёлку (ВИДЕО)

Выбор редакции 19:09

Выбор редакции 0 комментариев

О невиданном доселе инциденте сообщают пользователи соцсетей - в торговом центре "Акрополь" посетители прилюдно на глазах охранника разграбили ёлку.

О невиданном доселе инциденте сообщают пользователи соцсетей - в торговом центре "Акрополь" посетители прилюдно на глазах охранника разграбили ёлку.

Читать

Опубликована карта возможной линии фронта в случае Третьей мировой: где там Латвия?

Выбор редакции 19:07

Выбор редакции 0 комментариев

Если Россия решит атаковать страны НАТО, основным направлением, скорее всего, станет Сувалкский коридор, который соединяет Прибалтику с Польшей и отделяет Калининградскую область от Беларуси. Это создаст угрозу для стран Балтии, Финляндии и других членов НАТО. Журнал Newsweek опубликовал карту возможной линии фронта в случае такого развития событий.

Если Россия решит атаковать страны НАТО, основным направлением, скорее всего, станет Сувалкский коридор, который соединяет Прибалтику с Польшей и отделяет Калининградскую область от Беларуси. Это создаст угрозу для стран Балтии, Финляндии и других членов НАТО. Журнал Newsweek опубликовал карту возможной линии фронта в случае такого развития событий.

Читать