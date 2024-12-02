Ринкевич: демонстрация готовности НАТО является мощным сигналом сдерживания

По словам советника президента Мартиньша Дрегериса, в понедельник в Рижском замке Ринкевич встретился с министром иностранных дел Канады, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество двух стран, особенно в области обороны и безопасности, а также актуальные вопросы международной повестки дня.

Во время встречи президент Латвии выразил удовлетворение канадским военным присутствием и успешным созданием в Латвии многонациональной бригады НАТО, в которой Канада является ведущей страной. "Я благодарен Канаде за ее лидерство в укреплении восточного фланга НАТО и за руководство многонациональной бригадой НАТО в Латвии", - сказал Ринкевичс.

Он также заверил, что Латвия и впредь будет обеспечивать полную поддержку союзных сил со стороны принимающей страны.

В понедельник в Риге запланирована встреча министров иностранных дел стран Балтии и Канады для обсуждения трансатлантического сотрудничества в сфере безопасности. Министр иностранных дел Байба Браже (СП) примет министров иностранных дел стран Балтии и Канады, чтобы укрепить диалог и сотрудничество в сферах общих интересов в формате 3+1.

Министр иностранных дел Латвии Браже, министр иностранных дел Канады Жоли, министр иностранных дел Эстонии Маргус Кахкна и заместитель министра иностранных дел Литвы Эгидиюс Мейлунас обсудят актуальные вопросы международной повестки дня: трансатлантические отношения, поддержку Украины и сдерживание России, сотрудничество с Индо-Тихоокеанским регионом и отношения с глобальными партнерами.

Министерство иностранных дел подчеркивает, что визит министра иностранных дел Канады в Латвию является подтверждением тесного партнерства с Канадой как трансатлантическим союзником, который играет неоценимую роль в обеспечении безопасности Латвии, стран Балтии и Европы. В настоящее время Канада возглавляет многонациональную бригаду НАТО в Латвии.

Жоли также примет участие в церемонии награждения канадских солдат, которые будут отмечены за их вклад в миссию во время службы за рубежом. Им будут вручены сертификаты и медаль НАТО "За особые заслуги".

