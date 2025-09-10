Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Ринкевич: российские дроны в Польше показывают, что агрессия затрагивает и Латвию (1)

Редакция PRESS 10 сентября, 2025 11:22

Новости Латвии 1 комментариев

Сбитые в Польше дроны подтверждают, что агрессия России против Украины напрямую затрагивает и Латвию, заявил президент страны Эдгарс Ринкевичс. «Необходимо принимать соответствующие меры», — написал он в соцсетях, подчеркнув полную поддержку и солидарность с Польшей в связи с нарушением её воздушного пространства. «Союзники работают и должны работать вместе», — отметил президент.

 

Командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc подчеркнул, что на востоке страны на постоянном дежурстве находятся подразделения противовоздушной обороны, чтобы выявлять и сбивать дроны агрессора, если они появятся в латвийском небе. «Прошедшая ночь в Польше подтверждает, что алгоритмы взаимодействия с истребителями миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства эффективны», — отметил Пуданc.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс сообщил, что распорядился повысить боеготовность армии, уделив особое внимание ПВО. «Российские дроны в воздушном пространстве НАТО недопустимы. НАТО должно реагировать и действовать в обороне внешней границы и воздушного пространства», — заявил он.

Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что вооружённые силы страны открыли огонь по целям, нарушившим воздушную границу. «Проходит операция, связанная с несколькими нарушениями воздушной границы Польши. Против объектов армия использовала оружие. Я постоянно нахожусь в контакте с президентом и министром обороны. Получил доклад напрямую от командующего операцией», — написал Туск в X.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в среду заявил, что самолёты, поднятые в воздух в ответ на повторные нарушения воздушного пространства во время российского удара по Украине, открыли огонь по «враждебным объектам». «Самолёты использовали оружие против враждебных объектов», — сообщил он в соцсетях, добавив: «Мы постоянно на связи с руководством НАТО».

Ранее украинские мониторинговые каналы сообщали, что несколько российских беспилотников вошли в Польшу через Западную Украину. Польские вооружённые силы заявили, что вместе с союзниками по НАТО подняли в воздух истребители и привели в полную готовность наземные подразделения ПВО.

По сообщению агентства Visegrad24 в социальной сети X, в операции по уничтожению дронов камикадзе вместе с польскими ВВС участвовали итальянские ВВС, чьи истребители были поднятч с эстонской авиабазы в Эмери, а  также американские и нидерландские истребители.

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов (1)

Важно 21:40

Важно 1 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Читать
Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России (1)

Мир 21:38

Мир 1 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Читать

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке (1)

Важно 21:38

Важно 1 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Читать

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ (1)

Важно 21:07

Важно 1 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Читать

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы (1)

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 1 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Читать

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра (1)

Важно 21:06

Важно 1 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Читать

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете (1)

Бизнес 21:01

Бизнес 1 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

Читать