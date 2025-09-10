Full support and solidarity with our Polish friends and allies over the incursion of Russian drones in Poland. Clear testimony that Russian aggression in Ukraine affects us directly and appropriate measures must be taken. Allies are and should be working together. @NawrockiKn — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 10, 2025

Командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc подчеркнул, что на востоке страны на постоянном дежурстве находятся подразделения противовоздушной обороны, чтобы выявлять и сбивать дроны агрессора, если они появятся в латвийском небе. «Прошедшая ночь в Польше подтверждает, что алгоритмы взаимодействия с истребителями миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства эффективны», — отметил Пуданc.

Lai identificētu un notriektu agresorvalsts dronus Latvijas gaisa telpā, valsts austrumos pastāvīgā dežūrā atrodas pretgaisa aizsardzības vienības. Aizvadītā nakts Polijā apliecina, ka sadarbības algoritmi ar NATO gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātājiem ir efektīvi. https://t.co/QdAdwbeixv — Ģenerālmajors Kaspars Pudāns (@nbskomandieris) September 10, 2025

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс сообщил, что распорядился повысить боеготовность армии, уделив особое внимание ПВО. «Российские дроны в воздушном пространстве НАТО недопустимы. НАТО должно реагировать и действовать в обороне внешней границы и воздушного пространства», — заявил он.

Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что вооружённые силы страны открыли огонь по целям, нарушившим воздушную границу. «Проходит операция, связанная с несколькими нарушениями воздушной границы Польши. Против объектов армия использовала оружие. Я постоянно нахожусь в контакте с президентом и министром обороны. Получил доклад напрямую от командующего операцией», — написал Туск в X.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в среду заявил, что самолёты, поднятые в воздух в ответ на повторные нарушения воздушного пространства во время российского удара по Украине, открыли огонь по «враждебным объектам». «Самолёты использовали оружие против враждебных объектов», — сообщил он в соцсетях, добавив: «Мы постоянно на связи с руководством НАТО».

Ранее украинские мониторинговые каналы сообщали, что несколько российских беспилотников вошли в Польшу через Западную Украину. Польские вооружённые силы заявили, что вместе с союзниками по НАТО подняли в воздух истребители и привели в полную готовность наземные подразделения ПВО.

По сообщению агентства Visegrad24 в социальной сети X, в операции по уничтожению дронов камикадзе вместе с польскими ВВС участвовали итальянские ВВС, чьи истребители были поднятч с эстонской авиабазы в Эмери, а также американские и нидерландские истребители.