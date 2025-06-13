Ринкевич помиловал двоих заключенных

Ринкевич рассмотрел прошения о помиловании 14 осужденных. Из них 12 прошений о помиловании не были удовлетворены, но двое были помилованы. Один осужденный был полностью освобожден от отбывания основного наказания, а с другого осужденного была снята судимость.

Президент Латвии до сих пор помиловал 17 человек и рассмотрел прошения о помиловании 240 осужденных.

Прошение о помиловании можно подать после вступления приговора суда в силу, за исключением случаев, когда лицо осуждено за тяжкое или особо тяжкое преступление с наказанием в виде лишения свободы.

В случаях, когда лицо осуждено за тяжкое преступление, прошение о помиловании можно подать, если фактически отбыто не менее половины срока лишения свободы.

Напротив, когда человек был осужден за особо тяжкое преступление, прошение о помиловании может быть подано, если не менее двух третей срока лишения свободы фактически отбыто. Напротив, если человек был приговорен к пожизненному заключению, человек должен был отбыть не менее 20 лет срока лишения свободы до подачи прошения.

Предыдущий президент Латвии Эгилс Левитс рассмотрел 409 прошений о помиловании за время своего президентства и поддержал 21. В свою очередь, бывший президент Латвии Раймонд Вейонис рассмотрел 697 прошений о помиловании за время своего президентства и поддержал 22. Больше всего прошений о помиловании было рассмотрено Гунтисом Улманисом, который рассмотрел 3391 прошение о помиловании за время своего президентства, из которых он поддержал 219.