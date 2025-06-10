Ригу немного просушит

Ветер будет дуть с запада и юго-запада, слабый до умеренного, с порывами до 8–13 метров в секунду.

Температура воздуха днём составит от +15 до +19 градусов.

В Риге в течение дня количество облаков увеличится, но существенных осадков не ожидается. При западном и юго-западном ветре, умеренном по силе, воздух прогреется до +18…+19 градусов.

На погодные условия влияет северная окраина антициклона. Атмосферное давление у поверхности моря составит 1011–1016 гПа.

Уровень ультрафиолетового излучения в середине дня достигнет средней степени. Медики советуют быть осторожными на открытом воздухе, особенно, в период с 12:00 до 15:00.