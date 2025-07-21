«Rīgas satiksme»: пассажиры пользуются ночным транспортом в Риге больше, чем мы ожидали

По ее словам, возможной причиной высокой популярности ночного транспорта является то, что стоимость билета такая же, как и днем, и ночью действуют те же скидки, что и днем.

В ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье, когда нет праздничных дней, ночным общественным транспортом Риги перевозится 320–400 пассажиров, однако в праздничные дни число ночных пассажиров существенно больше, сообщает Иннуса.

В конце августа или сентябре «Rīgas satiksme» подсчитает доходы и расходы от внедрения ночных перевозок и представит эти расчёты самоуправлению, которое возместит предприятию понесённые убытки. После этого самоуправление планирует принять решение о продолжении предоставления ночных перевозок в будущем.

Как сообщалось, в середине мая в Риге начал работать ночной общественный транспорт, который не работал в столице около пяти лет.

Ночной общественный транспорт в Риге будет работать до 28 сентября по выходным и праздничным дням.

Ночные автобусы курсируют в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье, а также в праздничные дни.

Автобусы из центра Риги в окрестности отправляются пять раз за ночь — в 00, 1, 2, 3 и 4 часа.

Ночной транспорт курсирует по трем маршрутам. Автобус 1: «Центр - Тейка - Югла - Межциемс», автобус 4 - по маршруту «Центр - Агенскалнс - Золитуде - Иманта» и автобус 6 - по маршруту «Центр - Пурвциемс - Плявниеки - Дарзциемс».