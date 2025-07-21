РФ ударила по киевской станции метро, где прятались люди. Украина устроила транспортный коллапс в РФ (ФОТО, ВИДЕО)

В ночь на понедельник Россия нанесла новые массированные удар по Украине с использованием беспилотников и ракет. Одной из главных мишеней стал Киев. В четырех районах города под обстрел попали жилые дома и объекты инфраструктуры. По данным местных властей, один человек погиб и двое получили ранения. и двое раненых.

Как сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, в Дарницком районе произошли возгорания на крыше многоэтажки и нежилого здания, вспыхнул пожар в супермаркете, в Шевченковском районе – возгорание в жилом доме, в Днепровском районе – пожар в торговых рядах.

В результате российской атаки поврежден вход в метро "Лукьяновская", на этой станции люди прятались от авиаударов.

За последние сутки власти Украины несколько раз объявляли воздушную тревогу по всей территории страны из-за пусков Россией крылатых ракет и взлетов истребителей и стратегических бомбардировщиков.

В Днепропетровской области в результате российских ударов, как сообщается, повреждены предприятие, инфраструктура и АЗС.

Ивано-Франковск, расположенный на западе Украины, подвергся крупнейшей атаке с начала полномасштабного российского вторжения, сообщил мэр города Руслан Марцинкив. По его словам, российские войска применили ракеты различного типа, а также ударные беспилотники типа "Шахед". Повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Из-за масштабной воздушной атаки России на территорию Украины Польша поднимала в небо истребители, сообщило Оперативное командование Польских вооруженных сил.

Тем временем Украина продолжила наносить удары беспилотниками по России.

Министерство обороны России сообщило, что силы ПВО за ночь сбили 74 украинских БПЛА, из них 23 - над Московским регионом, 15 из которых летели на Москву.

Из-за угрозы безопасности полетов в столичных аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский в понедельник, как и на выходных, вводились ограничения. Были отменены сотни рейсов, тысячи людей были блокированы в аэропортах.

Отмены и задежки рейсов коснулись и других российских аэропортов, в частности Пулково в Санкт-Петербурге.

В Ростовской области украинские беспилотники атаковали железнодорожную станцию Каменоломни, там произошел пожар. Из-за этого произошел сбой графика движения пассажирских поездов - десятки пассажирских составов были задержаны.

На выходных из-за падения обломков БПЛА на железнодорожном перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области также были задержаны сотни пассажирских поездов.

ФОТО из телеграм-канала Zelenskiy / Official