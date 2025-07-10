Хорошие, но не выдающиеся: министр образования прокомментировала результаты экзаменов

Уже сообщалось, в этом году результаты экзаменов выпускников основных школ улучшились. При этом организаторы экзаменов не согласны с тем, что требования были искусственно занижены.

Мелбарде указывает на несколько факторов, повлиявших на результат. Централизованный экзамен для учеников 9-х классов проводится уже третий год, что позволяет учителям лучше понимать, как он работает, и предоставляет доступ к образцам экзаменов прошлых лет. Кроме того, в прошлом году была введена новая система оценивания, которая мотивирует учащихся учиться постоянно, а не только перед экзаменами.

Ассоциация учителей математики говорит, что судить о том, действительно ли знания улучшаются, можно будет только в следующем году.

"Не то чтобы мы должны сейчас восторженно хлопать в ладоши. Результаты в целом стали лучше, но они не являются выдающимися. Нам нужно продолжать работать над улучшением результатов по основным предметам - математике, латышскому языку, иностранным языкам, естествознанию. Не стоит делать слишком всеобъемлющие выводы на основании одного этого улучшения. Нужно посмотреть, что будет в следующем году, и продолжать работать", - говорит Мелбарде.