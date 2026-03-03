Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Режим аятолл не падёт: латвийские эксперты скептичны насчёт ударов США по Ирану

Редакция PRESS 3 марта, 2026 13:10

Мир 0 комментариев

Удары США и Израиля потрясли Иран, но недостаточно, чтобы свергнуть правящий режим. Об этом заявили эксперты по внешней политике в программе Латвийского радио "В точке пересечения". Кроме того, оппозиция в этой стране довольно слаба, и нет сильных лидеров, способных объединить общество.

Неясно, чего хочет добиться президент США Дональд Трамп этими ударами по Ирану, сказал лектор Латвийского университета и Рижской юридической высшей школы Гинтс Егерманис. По его мнению, в этой ситуации следует учитывать несколько факторов, и один из них - личность Трампа: "Он хочет отомстить Ирану за очень многое. Справедливо это или нет, но это, безусловно, важный фактор". Также следует учитывать, что сейчас подходящее время для атаки, поскольку Израилю в последние годы удалось значительно ослабить иранский режим.

"Очевидно, что Иран готовился к этому нападению, поскольку переход к временному правительству произошел очень быстро после смерти лидера", - говорит Аустра Лайма Апране, выпускница программы "Арабский язык и политика" в Университете Лидса. "Иран также очень активно продолжает свои военные атаки. И те лидеры, которые временно приняли власть и обязанности от убитых, продолжают руководить страной по-прежнему и отвечают Западу, демонстрируя силу".

На данный момент вопрос в том, как долго продлится этот этап. Многие эксперты указывают на слабость Ирана, так что долго сопротивляться он не сможет. На вопрос о том, может ли такое внешнее нападение на Иран разделить общество или, наоборот, объединить его против врага, исследователь считает, что в нынешней ситуации оно скорее разделит общество. "Потому что, как мы знаем, в Иране довольно много этнических групп.

Предыдущие протесты в стране были очень агрессивными и жестоко подавлялись. Поэтому, на мой взгляд, многие жители до сих пор не хотят рисковать своей жизнью и благополучием, чтобы противостоять этому режиму". Падение нынешнего иранского режима маловероятно, считает комментатор Латвийского радио Эдуардс Лининьш.

По его мнению, важно учитывать, что режим является ярко выраженным тоталитарным, а его основы сформированы религиозными убеждениями. "В значительной части общества - и здесь мы говорим в основном о "прогрессивном городе" и "консервативной селе" - этот режим по-прежнему поддерживается и любим", - говорит Лининьш. (Lsm.lv)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
