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«Резать к чёртовой матери!» Создаётся группа по сокращению бюрократии в Латвии (1)

© LETA 12 марта, 2025 12:33

Новости Латвии 1 комментариев

Директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс пригласил президента Латвийской торгово-промышленной палаты (ЛТПП) Айгара Ростовскиса принять участие в рабочей группе по сокращению бюрократии, сообщил агентству ЛЕТА Кронбергс.

Он добавил, что Ростовскис был первым, кому Кронбергс отправил приглашение, и тот сразу же согласился.

Директор Государственной канцелярии сказал, что с удовольствием доверил бы Ростовскису пост руководителя рабочей группы, но это будет решено на первом ее заседании.

Ожидается, что первое заседание рабочей группы состоится в следующий понедельник, 17 марта. В настоящее время Кронбергс подбирает людей, которые хотели бы войти в состав группы по сокращению бюрократии.

Директор Государственной канцелярии сообщил, что он также обратился к Латвийской конфедерации работодателей (ЛКРД) и к Банку Латвии с предложением принять участие в рабочей группе.

Кроме того, Кронбергс сообщил, что обратился в бюро омбудсмена, Совет иностранных инвесторов и думал о том, чтобы обратиться к организации, представляющей интересы детей.

Глава Госканцелярии сказал, что не зовет министерства непосредственно за "стол переговоров", но сообщил госсекретарям, чтобы они присылали предложения и инициативы. "Мне важнее, чтобы за столом были борцы с бюрократией, а не сами бюрократы", - сказал чиновник.

Как сообщалось, премьер-министр Эвика Силиня издала постановление о создании рабочей группы по сокращению бюрократии. У рабочей группы будет два сопредседателя - директор Государственной канцелярии Кронбергс и представитель частного сектора.

Задачей группы будет выявление проблем, которые мешают бизнесу и людям добиваться результатов в разумные сроки и с разумными ресурсами.
 

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