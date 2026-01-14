Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Украинские дроны поразили танкеры с нефтью из Казахстана

Два танкера в Чёрном море пострадали от атаки беспилотников. В момент атаки танкеры ждали загрузки казахской нефтью, сообщает Reuters. Инцидент произошёл вчера, 13 января, возле морского терминала КТК под Новороссийском.

По данным агентства, повреждения получили суда Delta Harmony и Matilda. Первый танкер, зафрахтованный Chevron, должен был загрузить нефть с месторождения Тенгиз. Второй, под управлением греческой компании Thenamaris и зафрахтованный «Казмортрансфлотом»(«дочка» КМГ), шёл за сырьём с Карачаганака.

Delta Harmony пострадал около 05:12 по Гринвичу. На борту вспыхнул кратковременный пожар, который быстро потушили. Команда не пострадала, загрязнения моря не зафиксировали. Судно ушло из района происшествия своим ходом.

«В „Матильду“ беспилотники попали дважды, когда танкер стоял в 48 километрах от терминала КТК. Повреждения получили палубные конструкции, но корабль остался мореходным и уже покинул район. Thenamaris и „КазМунайГаз“ подтвердили атаку», говорится в публикации. Reuters сообщает, что всего под удар попали четыре судна, но серьёзные повреждения зафиксировали только у двух. После атаки страховщики подняли ставки по «военному» страхованию судов в акватории Чёрного моря почти в два раза.

Сегодня депутат Айдос Сарым напомнил, что среди крупных акционеров консорциума есть Россия и западные компании, в том числе Chevron. Украина в значительной степени зависит от поддержки США, а потому, по мнению депутата, Вашингтон и другие партнёры Казахстана могли бы оказать влияние, чтобы атаки не затрагивали объекты, связанные с экспортом казахстанской нефти.

Ранее стало известно, что в Казахстане завели первое уголовное дело из за публикаций с одобрением ударов по объектам КТК. Расследование начали по статье о разжигании розни. Следователи устанавливают авторов таких высказываний и собирают доказательства.

Кроме того, в январе 2026 года Казахстан потерял почти половину экспорта нефти через КТК. После украинской атаки поставки CPC Blend снизились до 800–900 тысяч баррелей в сутки из за повреждений причальных устройств, штормов и переполненных хранилищ. Альтернативные маршруты позволяют вывезти лишь около половины добываемого объёма нефти.

Вы всё еще сортируете? Тогда мы идём к вам! Как на самом деле вывозят разделенный мусор в Риге. ВИДЕО
Вы всё еще сортируете? Тогда мы идём к вам! Как на самом деле вывозят разделенный мусор в Риге. ВИДЕО

Шок! В Вецимилгрависе обнаружились русские танки с буковой Z, правда игрушечные
Шок! В Вецимилгрависе обнаружились русские танки с буковой Z, правда игрушечные (3)

Гражданин Латвии убит в Шотландии: СМИ
Гражданин Латвии убит в Шотландии: СМИ

Бюрократия без лица: как «кукловоды» тихо переписывают законы под себя — на одном примере

В продвигаемых Министерством культуры поправках к закону «О прессе и других средствах массовой информации» тихой сапой попытались сузить возможности СМИ информировать общество о работе государственного управления. В 7-й статье закона одним маленьким, почти незаметным движением руки, вместо слова «тайна» вписали слово «информация», пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

В продвигаемых Министерством культуры поправках к закону «О прессе и других средствах массовой информации» тихой сапой попытались сузить возможности СМИ информировать общество о работе государственного управления. В 7-й статье закона одним маленьким, почти незаметным движением руки, вместо слова «тайна» вписали слово «информация», пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

Как измерить расстояние в оленях? В Финляндии это уже сделали

Если вам кажется, что километры — скучно, финны с этим бы поспорили. В старину на севере Финляндии расстояние измеряли в особой единице под названием poronkusema.

Если вам кажется, что километры — скучно, финны с этим бы поспорили. В старину на севере Финляндии расстояние измеряли в особой единице под названием poronkusema.

Ездила мимо Rimi, а штрафы прислали как за парковку: рижанка в шоке

Полезной информацией поделилась в группе Ездуны на Фейсбуке водитель по имени Таня.

Полезной информацией поделилась в группе Ездуны на Фейсбуке водитель по имени Таня.

Седина в бороду… Иглесиаса обвиняют в очень грязных домогательствах к сотрудницам

82-летнего испанского певца Хулио Иглесиаса обвинили в сексуализированном насилии по отношению к двум его бывшим сотрудницам, сообщает испанское издание elDiario.

82-летнего испанского певца Хулио Иглесиаса обвинили в сексуализированном насилии по отношению к двум его бывшим сотрудницам, сообщает испанское издание elDiario.

Сочная и сладкая? Что нам продают под видом хурмы

С наступлением поздней осени на прилавках латвийских рынков и супермаркетов появляется зимнее лакомство — хурма. Сладкие плоды красивого оранжевого цвета мгновенно привлекают внимание покупателей, отдающих предпочтение этому сочному и полезному фрукту, богатому витаминами, так необходимыми в зимний период. Однако, пробуя хурму, многие сталкиваются с вяжущим вкусом, который способен испортить впечатление от фрукта. Далеко не всем известно, как правильно выбрать плоды среди многообразия сортов.

С наступлением поздней осени на прилавках латвийских рынков и супермаркетов появляется зимнее лакомство — хурма. Сладкие плоды красивого оранжевого цвета мгновенно привлекают внимание покупателей, отдающих предпочтение этому сочному и полезному фрукту, богатому витаминами, так необходимыми в зимний период. Однако, пробуя хурму, многие сталкиваются с вяжущим вкусом, который способен испортить впечатление от фрукта. Далеко не всем известно, как правильно выбрать плоды среди многообразия сортов.

Невероятно! Масло по 99 центов: молочные продукты резко подешевели

Цены на сливочное масло и сыр в Латвии за последний месяц заметно пошли вниз - в отдельных магазинах пачка масла продаётся за 0,99 евро, а килограмм сыра - примерно за 5 евро, сообщает Latvijas Radio.

Цены на сливочное масло и сыр в Латвии за последний месяц заметно пошли вниз - в отдельных магазинах пачка масла продаётся за 0,99 евро, а килограмм сыра - примерно за 5 евро, сообщает Latvijas Radio.

«Даже один градус» решает: как реально снизить счета за тепло

Большинство жителей Латвии начали экономить из-за роста счетов за отопление. Согласно опросу банка Citadele, 67% респондентов планируют ограничить повседневные расходы, чтобы справиться с коммунальными платежами. Эксперты отмечают, что часть затрат можно сократить за счёт простых и недорогих решений.

Большинство жителей Латвии начали экономить из-за роста счетов за отопление. Согласно опросу банка Citadele, 67% респондентов планируют ограничить повседневные расходы, чтобы справиться с коммунальными платежами. Эксперты отмечают, что часть затрат можно сократить за счёт простых и недорогих решений.

