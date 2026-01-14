Украинские дроны поразили танкеры с нефтью из Казахстана

По данным агентства, повреждения получили суда Delta Harmony и Matilda. Первый танкер, зафрахтованный Chevron, должен был загрузить нефть с месторождения Тенгиз. Второй, под управлением греческой компании Thenamaris и зафрахтованный «Казмортрансфлотом»(«дочка» КМГ), шёл за сырьём с Карачаганака.

Delta Harmony пострадал около 05:12 по Гринвичу. На борту вспыхнул кратковременный пожар, который быстро потушили. Команда не пострадала, загрязнения моря не зафиксировали. Судно ушло из района происшествия своим ходом.

«В „Матильду“ беспилотники попали дважды, когда танкер стоял в 48 километрах от терминала КТК. Повреждения получили палубные конструкции, но корабль остался мореходным и уже покинул район. Thenamaris и „КазМунайГаз“ подтвердили атаку», говорится в публикации. Reuters сообщает, что всего под удар попали четыре судна, но серьёзные повреждения зафиксировали только у двух. После атаки страховщики подняли ставки по «военному» страхованию судов в акватории Чёрного моря почти в два раза.

Сегодня депутат Айдос Сарым напомнил, что среди крупных акционеров консорциума есть Россия и западные компании, в том числе Chevron. Украина в значительной степени зависит от поддержки США, а потому, по мнению депутата, Вашингтон и другие партнёры Казахстана могли бы оказать влияние, чтобы атаки не затрагивали объекты, связанные с экспортом казахстанской нефти.

Ранее стало известно, что в Казахстане завели первое уголовное дело из за публикаций с одобрением ударов по объектам КТК. Расследование начали по статье о разжигании розни. Следователи устанавливают авторов таких высказываний и собирают доказательства.

Кроме того, в январе 2026 года Казахстан потерял почти половину экспорта нефти через КТК. После украинской атаки поставки CPC Blend снизились до 800–900 тысяч баррелей в сутки из за повреждений причальных устройств, штормов и переполненных хранилищ. Альтернативные маршруты позволяют вывезти лишь около половины добываемого объёма нефти.