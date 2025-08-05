Рецепты, больничные, диагнозы: что мы можем найти в E-veseliba?

Если у кого-то на улице спросят: «Что такое E-veselIba?», многие ответят так: «А, это то, куда вбухали миллионы...» или: «Это та штука, которая тормозит, когда врач выписывает рецепт?»

Действительно, E-veselIba – дорогостоящий и долго доводившийся до ума проект. Порывшись в своих архивах, мы нашли информацию от 2018 года, когда E-veselIba делала первые шаги. К тому времени в Латвии проектом занимались уже 12 (!) лет, тогда как в Эстонии он почему-то уже работал на полную.

У нас все шло со скрипом. Только на проект было потрачено более 16 млн. евро, из которых 11 млн. получены из фондов ЕС. А это значит, что если дать задний ход и проект «замять», то деньги придется вернуть Европе. А денег - нет. Поэтому, вздохнув, Минздрав ЛР потащил проект дальше...

Худо-бедно, а с 2018 года «Э-здоровье» заработало: больничные листы стали оформлять в электронном виде, появились э-рецепты. Правда, система имела особенность тормозить - например, когда в аптеке собралась огромная очередь нервных людей, а фармацевт не может посмотреть, какое лекарство выписали пациенту. Аналогично на приеме у врача порой приходится ждать, пока она «отвиснет».

И каждый новый министр здравоохранения жаловался на E-veselIba - что ее надо доработать - и требовал дополнительных средств. Вот и министр Хосам Абу МЕРИ заявил, что на доработку E-vesel?ba он намерен потратить 36 млн. евро.

К чему такие жертвы, на что потрачены миллионы? Стоит ли E-veselIbа затраченных средств, сил и времени?

С бумажками было проще?

У большинства латвийцев общение с E-veselIbа происходит в кабинете врача, когда тот выписывает рецепты, стуча по компьютерной клавиатуре. Или в аптеке, когда пациент подает свою ID-карту, а фармацевт ищет в базе данных выписанные тому рецепты. Очень многим эта система не нравится (в том числе врачам и работникам аптек) в ее нынешнем виде: электронный помощник не очень удобен. Долгие манипуляции, может зависнуть в любой момент.

А пациенты и вовсе взволнованы: не знают, какие лекарства врач выписал. Самому это все не запомнить и когда закончится срок рецепта – не все могут выбрать сразу лекарства на всю сумму. Ведь еще за каждый рецепт надо доплатить по 75 центов.

И с больничным листом каждый раз волнение. Открыл врач больничный или забыл? Как на работе оправдаться? На руки не дают, что предъявить работодателю? Оказывается, тому самому надо открывать «Э-здоровье», а это порой раздражает. Где привычные желтые листочки больничных? Где бумажные рецепты, по которым можно самому вести учет: какое лекарство купить вначале, а какое может подождать до пенсии или зарплаты?

"Э-здоровье» – для всех?

Между тем электронная система рассчитана на то, что ею будут пользоваться и простые смертные. В «Э-здоровье» в идеале самому можно проверить всю свою медицинскую историю.

Портал www.eveseliba.gov.lv содержит две части. Одна - открытая, информативная, доступная всем. И закрытая - с личными данными и данными несовершеннолетних детей. Вход в закрытую часть — через авторизацию при помощи э-подписи или посредством интернет-банка.

V Что содержит закрытая часть?

Данные пациента, э-больничных, э-рецептов, историю анализов, вакцинации, информацию о семейном враче.

1. Листок нетрудоспособности (больничный). Можно посмотреть все выписанные вам больничные, при необходимости нужный отправить работодателю или по другому адресу.

2. Рецепты. Доступны все выписанные вам и вашим детям рецепты. Есть возможность уточнить нужную информацию: о названии препарата, рекомендации по приему и т. д.

3. Персональные данные. Здесь можно указать свою контактную информацию для связи с врачом или в чрезвычайной ситуации.

(!) Укажите контактную персону, которой позволено иметь доступ к вашим персональным данным.

4. Данные о здоровье. Указаны диагнозы и причины аллергии, наиболее часто используемые пациентом медикаменты и товары. Эти данные может вводить только семейный врач.

5. Даты вакцинации. Здесь можно записаться на вакцинацию или отказаться от записи, найти информацию о перенесенных инфекционных заболеваниях, сделанных прививках и выявленных компликациях.

6. Информация о семейном враче. Можно записаться к семейному врачу (если он использует систему E-veselība).

7. Направления на консультации и обследования. Можно посмотреть даты э-направлений на консультации врачей и диагностические исследования.

8. Врачебные заключения. Можно ознакомиться с заключениями врачей-консультантов.

9. Результаты обследований. Можно ознакомиться, например, с результатами визуального диагностического обследования.

10. Доступны данные карты EVAK (Европейской карты страхования здоровья) – срок действия, например. Можно заказать новую карту EVAK.

11. Сообщения в «почтовом ящике» (Pastkast!tЕ). Здесь можно, в частности, узнать, закрыт ли ваш больничный лист.

12. Есть возможность увидеть, кто, когда и для чего подключался и смотрел данные пациента (раздел Audita pieraksti).

13. В системе в открытой информации можно найти карту, на которой указаны все врачи, больницы и аптеки, поддерживающие E-veselība...

Об э-больничных

Врачи открывают и закрывают их в системе «Э-здоровье", на руки пациентам ничего не выдается. В электронную систему Службы госдоходов EDS они попадают на следующий день после закрытия. Поскольку «Э-здоровье» и EDS обмениваются данными раз в сутки, то до регистрации в VID может пройти до двух дней.

Если ваш работодатель хочет убедиться, что у работника действительно выписан больничный, таковой можно направить на электронную почту E-veselība.

V Частый вопрос: кто видит поставленный мне диагноз?

Только ваш врач и вы. В этом заверяет и аудит Государственной инспекции защиты данных, которая тщательно проверила все «Э-здоровье» и признала систему соответствующей требованиям нормативных документов.

V Почему портал так медленно работает?

Да, бывает, - соглашаются все, кто отвечает за работу системы. И порой тормозит работу и врачей, и аптек. На это IT-специалисты заявляют, что скорость снижается, когда идет большая нагрузка на систему. То есть как раз во время рабочего дня – когда в E-veselība активно входят и врачи, и аптеки. Были рекомендации – меньше пользоваться, тогда работать будет быстрее. Хм-м-м...

Понемногу процесс налаживается, но до бесперебойной работы еще далеко. Похоже, что все просто привыкли к полуфабрикату. Ведь выбора нет: рецепты и больничные листы – только в электронном виде.

Что касается данных из истории болезни, то их можно и не найти. Зависит от того, занес ли врач информацию о пациенте или нет. А с учетом того, что врачей не хватает – вон очереди больных на месяцы растягиваются, к тому же возраст многих семейных врачей уже далеко пенсионный, - вряд ли итоги каждого визита пациента будут заноситься в базу «Э-здоровья».

Хотя, как утверждают в Национальной службе здравоохранения (NVD), семейный врач и врач-специалист обязаны вносить в систему E-veselība (eveseliba.gov.lv) самую важную информацию о здоровье пациента. Это диагнозы пациента, данные об аллергии, лекарствах и медицинских приспособлениях, которыми пользуется пациент.

V Можно ли самому внести информацию о своих заболеваниях в электронную систему?

Нет, это может сделать только семейный врач или врач-специалист.

V Есть ли какая-то «скорая помощь» для тех, кто хочет войти в систему E-veselība?

Такой вопрос задают многие пациенты – например, те, кому нужно посмотреть свои рецепты. Если возникают трудности с электронным здоровьем, можно обратиться в соответствующую службу помощи.

Ежедневно с 8 до 20 часов обещают помочь по следующим адресам:

- позвонить в службу поддержки системы по телефону

67 803 300

- написать вопрос или предложение на почту:

atbalsts@eveseliba.gov.lv

Много полезной информации и обучающие видео размещены на портале: eveseliba.gov.lv





Оксана ПЕТРЕНКО