Рецепт выживания для Америки: может и для Латвии сгодится?

Редакция PRESS 27 октября, 2025 11:52

Мнения 0 комментариев

A sign indicates that the US Capitol Visitor Center in Washington, DC, is closed on October 21, 2025, during the US government shutdown. The US government shutdown dragged into a third week, with Congress gridlocked in a clash over spending and no resolution in sight to a crisis that has already cost thousands of jobs. (Photo by DANIEL HEUER / AFP)

"Причина, почему большинство людей не понимает, что у нас в США происходит (включая левых и даже тех, кто голосовал за Трампа) в том, что они никогда не были в роли Генерального директора компании с постоянно нарастающим убытком, столь же постоянным кассовым разрывом, кучей кредиторов и постоянной необходимостью брать в долг, чтобы не помереть и не выкинуть на улицу 2500 людей? Я был в этой роли. Это было примерно 35 лет назад, - пишет у себя в ФБ Алексей Крол. 

Эти долги наделал не я, а прошлый собственник, который 40% выручки сливал аффилированному рекламному агентству, а убыток закрывал постоянным выпуском ни чем не обеспеченных векселей. Почему ему давали денег? Потому что он брал откаты и пилил их с банком. Мне это дерьмо пришлось разгребать.

Чем закончилось?

Банкротство, акционеры в ярости, потому что я предпочел заплатить людям их последнюю з/п вместо того, вышвырнуть их на улицу. Однако я сохранил акционерам миллионы долларов, проведя более 100 переговоров с кредиторами. Думаете, кто-то сказал мне спасибо из бывших сотрудников? ха-ха! Нет, они все восприняли это, как должное и свято верили, что я еще и украл денег. Может акционеры меня поблагодарили, что я сэкономил им тонну денег? Меня уволили немедленно, как только я снял всю кредиторскую задолженность с компанией.

Почему так произошло? Потому что тогда я был слишком наивен, самонадеян, мягок. Сейчас вся тогдашняя ситуация кажется мне смешной, элементарной и я бы решил все проблемы в течении месяца, не поведя бровью.

Единственная претензия к Трампу - он недостаточно жесткий и ему слишком много приходится заниматься политикой, а не экономикой, но такова специфика США - надо пытаться сделать так, чтобы люди тебя любили. Мне далеко до Трама, Маска и крутых перцев, поэтому ниже излагаю свое сиволапое мнение.

Чтобы нам (США) выжить и начать расти, нужно несколько простых шагов:

1. Убрать из политического поля примерно 10 000 людей - в конгрессе, в госаппарате, агентствах, судах, прессе и универах - посадить навечно, с конфискацией, обратить в 0 их репутацию, обанкротить, а некоторых и на электрический стул. Как там Ли Куан Ю говорил? "Всего лишь расстрелять несколько своих друзей". Не важно как убрать их - главное, чтобы под ногами не путались.

2. Договорится с Китаем - правильно поделить - вот здесь мы сотрудничаем, а здесь жестоко конкурируем - это к политике не имеет отношения. Ни с кем, кроме Китая равные переговоры не имеет смысла вести, ибо есть клиенты и все остальные. Европу в игнор и там быстро в себя придут, сами прибегут. Конечно, мы понимаем, что веры Китаю 0, но это нормально - иллюзий не строим. Работать надо с сильными.

3. Тарифы да, возврат производства - да, всем за границей сказать - хотите зарабатывать на нашем рынке? Производите у нас в стране.

4. Политическую реформы, вернуться к избирательному праву времен основателей - только для тех, кто способен к независимому суждению и достаточно квалифицирован. Это значит имущественный и профессиональный ценз. Те, кто получает гранты и небольшую з/п - голосовать не может, потому что раб. Рабы голосовать не могут, ибо у них есть хозяин.

5. В правительстве и конгрессе увеличить долю технократов, все безграмотных - выгнать. Вех старше 65 - выгнать, ограничить срок, разумеется никакой инсайдерской торговли, включая аффилированных лиц и применить акт РИКО. Полагаю, не менее 20% госаппарата можно легко сажать за госизмену.

6. Максимум преференций для бизнесе, ставку снизить - высокая инфляция не проблеме, если есть рост. А вот если роста нет - жопа. Если люди получают больше денег, больше тратят, цены растут - не проблема. Вот если люди не тратят, потому что у них нет денег, нет работы и роста - это проблема. Сейчас рынок труда замер - это проблема, а не инфляция.

7. Изменить налоги - минимальной налог на инвестиции в реальный сектор, максимальный в недвижимость и все, что не создает ценностей. Деньги должны работать в экономике не гнить в старых домах и земле. Должно быть выгодно инвестировать в экономику, а не зарывать деньги в землю.

8. Доступные кредиты с 0 ставкой для экспортных компаний

9. Образование сделать бесплатным, все (учитывая, что ему и так кирдык).

10. Максимизация ИИ в управлении.

11. Бюджет сократить до профицитного в течении 5 лет - иначе вариантов нет.

12. Максимальное внедрение роботов, потому что это увеличение производительности при снижении цены владения - чем сопротивляться неизбежному - лучше быстрей адаптироваться.

13. Тьма людей потеряет работу навсегда, поэтому велфер неизбежен и он уже сейчас 30% в бюджете США. Это сейчас, включая пенсии (SS).

Как решить проблему потери работы? Запустить много гос. проектов - по возможности гигантских и супер капиталоемких. Почему сработает?

Все равно деньги тратить - на велфер по безработице или создавая ценность. Но лучше привлекать безработных на проекты, чем велфер. Голод - не тетка.

США сейчас не богатая страна, США сейчас, как перегруженный кредитами предприниматель, у которого доходы меньше расходов, и кредиторы не требуют ничего из-за старых заслуг. Но главное - все врут себе, что США не объявит дефолт. Стране ничего не принадлежит. Конечно, США объявит ... но не дефолт, а отсроченные выплаты. Плавали, знаем. Никуда кредиторы не денутся. Мыши плакали, но ели кактусы.

14. Не нравится? А иначе банкротство и конец. Будет трудно, но выживем, преодолеем. Критикуешь? Предлагай. Предложил? Делай.

Вот наш бюджет за 2024 год:

- Социальное обеспечение (Social Security): 22,1% Это пенсии по возрасту, потере кормильца и инвалидности. - здесь пересмотр критериев, потому что тьма коррупции и неправомерных выплат. 4-5% можно сократить.

- Здравоохранение (Health): 15,0%. Включает программу Medicaid для малоимущих, детское страхование (CHIP) и финансирование ведомств вроде Центров по контролю заболеваний (CDC). - тоже самое 3-4% можно сократить.

- Обслуживание госдолга (Net Interest): 13,3% Выплата процентов по государственному долгу. Выплачивать не 13, а 6% - никто не пернет. Если вы должны банку 100 млн.$, это проблема банка. Лучше 6%, чем банкротство.

- Medicare: 13,2% Медицинская страховка для людей старше 65 лет. Убрать мертвяков, что предлагает Маск. Экономия 1-2%.

- Национальная оборона (National Defense): 13,2% Расходы на армию и связанные с обороной программы. Здесь резкое изменение структуры. Воевать должны машины, а люди управлять. В течении 7 лет - сократить число людей на поле боя на 90%. В течении 10-15 лет это приведет к экономии 3-5% при увеличении эффективности.

- Поддержка доходов (Income Security): 10,2% Сюда входят продовольственная помощь (фудстемпы/SNAP), пособия по безработице, жилищные субсидии и налоговые кредиты для малоимущих. Здесь убрать коррупцию и воровство - минус 1-2%

- Пособия и услуги для ветеранов: 4,9% Медицинское обслуживание, пенсии и другие виды помощи ветеранам. Тоже самое - минус 1% - читал тьму кейсов, просто п.. воровство. Я понимаю ног нет, но "дайте субсидию, потому что я обжигаю пальцы, когда яйца варю?"

- Образование и социальные услуги: 4,6% Федеральная поддержка школ, колледжей и программ профессиональной подготовки. - Увеличить на 3% - с упором на качество, а может и до 10%

- Транспорт: 2,1% Финансирование автомагистралей, общественного транспорта, авиации и безопасности на транспорте. Увеличить до 4% - это приведет к экономии и повышению эффективности.

Итого можно сэкономить до 11-14% бюджета, привести страну к профициту в течении 5 лет и интенсивно инвестировать рост и экспансию, потому что иначе не выжить. Китай стал глобальной фабрикой?

Отлично - мы тоже сможем стать глобальнй фабрикой и вернуть бренд Made in America. Крипта это пузырь; ИИ и производство, образование и наука - это ценность.

 

В последнем Индексе политики интеграции мигрантов, опубликованном в сентябре этого года, государственная интеграционная политика Латвии была оценена как "довольно неблагоприятная". При этом показатель Латвии в последние годы практически не изменился. В то же время в Латвии растёт число мигрантов, в том числе граждан третьих стран. А есть ли в Латвии проявления расизма? Об этом рассказал в программе Латвийского телевидения "De facto" священник индийского происхождения Кутукат Рафаэль Девасий Джерин.

В последнем Индексе политики интеграции мигрантов, опубликованном в сентябре этого года, государственная интеграционная политика Латвии была оценена как "довольно неблагоприятная". При этом показатель Латвии в последние годы практически не изменился. В то же время в Латвии растёт число мигрантов, в том числе граждан третьих стран. А есть ли в Латвии проявления расизма? Об этом рассказал в программе Латвийского телевидения "De facto" священник индийского происхождения Кутукат Рафаэль Девасий Джерин.

На шоссе, соединяющем Ильгюцием и Болдерай, водитель автомобиля Audi не успел затормозить и сбил пожилую женщину. 83-летняя пострадавшая с тяжёлыми травмами доставлена в больницу. Местные жители признают: в этом месте аварии с участием пешеходов происходят регулярно.

На шоссе, соединяющем Ильгюцием и Болдерай, водитель автомобиля Audi не успел затормозить и сбил пожилую женщину. 83-летняя пострадавшая с тяжёлыми травмами доставлена в больницу. Местные жители признают: в этом месте аварии с участием пешеходов происходят регулярно.

Один из самых незаменимых продуктов на нашем столе – сметана. И как бы ни рекламировали современные диетологи пользу растительного масла, но без сметаны - никуда. Идет и в творожок, и в борщ, и в мясной салат, и в пельмени… Но как выбрать хорошую?

Один из самых незаменимых продуктов на нашем столе – сметана. И как бы ни рекламировали современные диетологи пользу растительного масла, но без сметаны - никуда. Идет и в творожок, и в борщ, и в мясной салат, и в пельмени… Но как выбрать хорошую?

В преддверии 107-й годовщины провозглашения Латвийской Республики Капитул орденов принял решение наградить 33 человека высшими государственными наградами Латвии – Орденом Трёх звёзд, Орденом Виестура и Крестом Признания, сообщил советник президента по коммуникациям Мартиньш Дрегерис.

В преддверии 107-й годовщины провозглашения Латвийской Республики Капитул орденов принял решение наградить 33 человека высшими государственными наградами Латвии – Орденом Трёх звёзд, Орденом Виестура и Крестом Признания, сообщил советник президента по коммуникациям Мартиньш Дрегерис.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что трагедия с расстрелом трёх собак в крае Бауски отражает уровень агрессии, накопившейся в латвийском обществе. Об этом он сказал в интервью программе 900 sekundes на TV3.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что трагедия с расстрелом трёх собак в крае Бауски отражает уровень агрессии, накопившейся в латвийском обществе. Об этом он сказал в интервью программе 900 sekundes на TV3.

В новом выпуске программы «Кейс» на платформе LSM+ эксперты рассказали, как правильно пользоваться искусственным интеллектом, чтобы избежать типичных ошибок.

В новом выпуске программы «Кейс» на платформе LSM+ эксперты рассказали, как правильно пользоваться искусственным интеллектом, чтобы избежать типичных ошибок.

Более половины жителей Латвии считают, что финансовая стабильность начинается с дохода не ниже 2000 евро в месяц после уплаты налогов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого исследовательской компанией Norstat и банком Citadele.

Более половины жителей Латвии считают, что финансовая стабильность начинается с дохода не ниже 2000 евро в месяц после уплаты налогов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого исследовательской компанией Norstat и банком Citadele.

