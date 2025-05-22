Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 22. Мая Завтра: Emilija
Доступность

Решение о поезде из Вильнюса в Даугавпилс ожидается в ближайшие месяцы

© LETA 22 мая, 2025 10:45

Новости Латвии 0 комментариев

Литовская пассажирская железнодорожная компания "LTG Link", которая планировала возобновить движение поездов между Вильнюсом и Даугавпилсом этой весной, сообщает, что решение по этому вопросу ожидается в ближайшие месяцы, пишет деловой портал "Verslo zinios".

"Чтобы лучше понять необходимость этого маршрута, мы общаемся с представителями бизнеса, латвийским железнодорожным оператором "Pasažieru vilciens" ("Vivi") и другими заинтересованными сторонами. Мы надеемся, что решения будут приняты в ближайшие месяцы", - сказал порталу представитель "LTG Link" Тадас Маркявичюс.

В настоящее время поезд "LTG Link" ходит до Турмантаса на границе, но планируется продлить этот маршрут примерно на 15 километров до Даугавпилса.

С 27 декабря 2023 года "LTG Link" осуществляет ежедневные рейсы в Ригу, а в 2018 году выполняла рейсы по выходным во второй по величине город Латвии Даугавпилс, но в 2020 году маршрут был закрыт из-за пандемии.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Налоги, льготы, декларации: что изменилось для налогоплательщиков

Выбор редакции 15:03

Выбор редакции 0 комментариев

О доходах жителей неверно было бы говорить без учёта налогов, которые взимаются с этих самых доходов. В этом году произошли заметные изменения в сфере подоходного налога на жителя...В новой подборке полезной информации - о главных изменениях, которые должны знать налогоплательщики.

О доходах жителей неверно было бы говорить без учёта налогов, которые взимаются с этих самых доходов. В этом году произошли заметные изменения в сфере подоходного налога на жителя...В новой подборке полезной информации - о главных изменениях, которые должны знать налогоплательщики.

Читать
Загрузка

Каждый километр стоит почти 10 миллионов евро: министерство запросило деньги на ремонт дорог

Важно 14:55

Важно 0 комментариев

Для полного обновления государственной дорожной сети, исходя из оценки на 2024 год, требуется 2,902 миллиарда евро, говорится в информационном докладе о стратегии развития главных государственных дорог до 2040 года, поданном на согласование Министерством сообщения.

Для полного обновления государственной дорожной сети, исходя из оценки на 2024 год, требуется 2,902 миллиарда евро, говорится в информационном докладе о стратегии развития главных государственных дорог до 2040 года, поданном на согласование Министерством сообщения.

Читать

За год дефицит бюджета в Латвии вырос в восемь раз!

Важно 14:45

Важно 0 комментариев

В балансе консолидированного совокупного бюджета в конце апреля был дефицит в размере 1,9% от прогнозируемого внутреннего валового продукта (ВВП), или 777,5 млн евро, свидетельствуют данные Совета по фискальной дисциплине (СФД).

В балансе консолидированного совокупного бюджета в конце апреля был дефицит в размере 1,9% от прогнозируемого внутреннего валового продукта (ВВП), или 777,5 млн евро, свидетельствуют данные Совета по фискальной дисциплине (СФД).

Читать

Кто так бессердечно бросает девушку? Резиновая «подружка» ждет своего друга в полицейском участке

Важно 14:44

Важно 0 комментариев

На сайте Государственной полиции регулярно обновляется перечень утерянных и найденных предметов. Недавно там появилось довольно необычное «пополнение», внешность которого словно намекает на драматичную предысторию.

На сайте Государственной полиции регулярно обновляется перечень утерянных и найденных предметов. Недавно там появилось довольно необычное «пополнение», внешность которого словно намекает на драматичную предысторию.

Читать

Рвота, понос, температура: 80 баскетболистов разных стран подхватили в Латвии неизвестную болезнь

ЧП и криминал 14:41

ЧП и криминал 0 комментариев

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) зарегистрировал 81 случай заболевания среди участников международного молодёжного баскетбольного турнира Best Baltic Basketball League в Вентспилсе, подтвердила агентству LETA представитель SPKC Илзе Удре.

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) зарегистрировал 81 случай заболевания среди участников международного молодёжного баскетбольного турнира Best Baltic Basketball League в Вентспилсе, подтвердила агентству LETA представитель SPKC Илзе Удре.

Читать

Тишина в эфире: Латвийское радио на время прервало вещание

Новости Латвии 14:28

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня в 13:00 во время выпуска новостей в эфире 1-го канала Латвийского радио произошли кратковременные технические неполадки, подтвердила агентству LETA представитель Латвийского общественного медиа Илзе Луйяне.

Сегодня в 13:00 во время выпуска новостей в эфире 1-го канала Латвийского радио произошли кратковременные технические неполадки, подтвердила агентству LETA представитель Латвийского общественного медиа Илзе Луйяне.

Читать

Парламент ЕС проголосовал за пошлины на продукцию из России и Белоруссии

Важно 14:16

Важно 0 комментариев

Европарламент одобрил предложение Еврокомиссии о повышении пошлин на 50% на сахар, уксус, муку и корма из РФ и Белоруссии, а также о введении пошлин на удобрения до 430 евро за тонну.

Европарламент одобрил предложение Еврокомиссии о повышении пошлин на 50% на сахар, уксус, муку и корма из РФ и Белоруссии, а также о введении пошлин на удобрения до 430 евро за тонну.

Читать