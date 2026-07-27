* Покупая билет, внимательно изучите правила перевозчика: можно ли вернуть билет, каковы правила провоза багажа и что делать, если поездку необходимо отменить, — рекомендует латвийский Центр защиты прав потребителей (PTAC).

* Обратите внимание: окончательная цена авиабилета должна быть указана четко и прозрачно — с самого первого шага процесса покупки. Убедитесь, что цена включает все налоги и дополнительные сборы, применимые к вашему конкретному бронированию.

* Если планируется несколько перелетов, убедитесь, что между рейсами достаточно времени, особенно если вам нужно перейти в другой терминал или если рейс выполняется за пределами Шенгенской зоны.