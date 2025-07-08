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«Ребенок так сильно кричал!» Подробности ужасной аварии на пешеходном переходе

Редакция PRESS 8 июля, 2025 16:19

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Как уже сообщалось, мужчина и пятилетняя девочка получили серьезные травмы на выходных после того, как их сбила машина, когда они переходили нерегулируемый пешеходный переход в Шампетери, в Риге.  Авария произошла в месте, которое уже много лет создает проблемы для жителей этого района. Там ежедневно можно наблюдать как беспечных пешеходов, так и безрассудных водителей, рассказывает телепрограмма "Дегпункта".

Запись видеорегистратора, на которой запечатлен момент столкновения, леденит кровь. Мужчина и маленькая девочка начинают переходить нерегулируемый пешеходный переход на улице Лиелирбес, где сейчас ведутся ремонтные работы. Залит новый асфальт, на улице еще не нарисована так называемая «зебра», но дорожные знаки и опора освещения, характерные только для пешеходных переходов, стоят так, как будто они и есть именно в этом месте.

На видео видно, что водитель Renault, ехавший по встречной полосе, замечает пешеходов и тормозит, а вот 88-летний водитель Toyota тормозит только в самый последний момент, буквально за секунду до аварии, когда уже слишком поздно. Мужчина и ребенок получили сильные удары, а мальчик, переходивший дорогу прямо за пострадавшими, едва выжил. В это время поблизости находилось много людей, которые услышали ужасный звук удара и плач ребенка.

«Когда ребенок начал плакать, мы подумали — слава богу! По крайней мере! Сначала мы наклонились и посмотрели, жив ли он», — говорит женщина, живущая рядом с переходом.

«Ребенок сильно кричал, девочка. Она все время плакала. Даже когда её сажали в машину, он плакала и плакала. Это, конечно, зрелище не для людей со слабыми нервами», — говорит другая женщина.

Медики сообщают, что 31-летний мужчина и пятилетняя девочка были доставлены в больницу в удовлетворительном состоянии без серьезных осложнений, но с различными травмами. Жители района единогласно утверждают, что этот пешеходный переход опасен и что за эти годы на нем пострадало много пешеходов.

«Здесь постоянно какие-то проблемы. Я сам всегда боюсь переходить дорогу. Всегда стою и жду, пока не будет машин, и только тогда иду. Потому что здесь постоянно с моста слетают. Если остановятся на первой полосе, то несутся по второй. Очень осторожно надо переходить. Очень», — говорит местный житель.

Женщина продолжает: «Я думаю, что большинство людей не обращают внимания на то, что это переход. Едут, как едут. Думают, что уже есть один переход, и все. Многие здесь ездят на транспорте, так что. По-моему, это беспечность. Ну и сами люди, я смотрю, они не смотрят, что машина едет. Если переход, значит, я иду. Но они не убеждаются, затормозила ли машина. Мой муж как-то схватил моего ребенка за сумку и потянул его назад. Он говорит — ты смотришь? Едет грузовик. Он не успеет затормозить. Многие сами виноваты».

Другой местный житель говорит: «Невнимательность. Просто невнимательность. Я тоже водитель, иногда останавливаюсь, но другие проезжают мимо, что люди думают, я не знаю. Может, потому что рядом есть другой пешеходный переход, этот не замечают. Переходов много, но надо же смотреть на знаки».

При пересечении Калнциемского моста в направлении Марупе до перекрестка с улицей Вентспилс на участке длиной около 600 метров имеется три пешеходных перехода, но только на одном из них есть светофор. Журналисты спросили у представителей Департамента внешней среды и мобильности Рижской думы, планируются ли какие-либо изменения на этом участке дороги, которые напрямую коснутся пешеходов.

«Департамент внешней среды и мобильности сообщает, что в этом году планируется объявить закупку на реконструкцию пешеходных переходов с установкой светофорного оборудования, разработкой проектной документации и авторским надзором. В закупку также включена улица Лиелирбес № 7 (обе проезжие части). После подписания договора начнется проектирование, после чего последует реализация проекта», — информирует Рижская дума.

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