И в большинстве случаев отношение общества к языку, как и отношение людей друг к другу, очень цивилизованное. Люди не хотят ненависти. Кому нужна ненависть? Миру ненависть не нужна. Ненависть нужна для войны. Если нет ненависти, трудно броситься воевать, убивать других людей, рискуя самому быть убитым.

Для войны с Россией нужна ненависть к русским. Если нужна война с Россией, то нужно создать ненависть к русским. Если в обществе недостаточно ненависти к русским, то нужно создать больше ненависти – это политический заказ. И политики пытаются создать больше ненависти. Для мира? Для войны! Если вы не хотите войны, то уходите от политиков, которые ее ведут!

Разве нападки на один конкретный язык не являются разжиганием ненависти? Да! Почему никто этого не замечает? Даже «толерантная» Европа. Потому что ненависть к русским нужна для войны с Россией. Что делать? Прежде всего, сохранять нормальность, уважение друг к другу, мир в обществе. Не трогать друг друга. Не поддаваться разжиганию ненависти. Оставаться людьми. Разжигание ненависти необходимо только для войны, для мира и безопасности общества ненависть не нужна".