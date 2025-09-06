Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Политики пытаются создать больше ненависти к русским»: Сандрис Точс

Редакция PRESS 6 сентября, 2025 10:10

Важно 1 комментариев

"В Латвии нет большой ненависти к русским. В общении я часто выбираю русский язык, потому что всю жизнь говорил и на латышском, и на русском. И я никогда не сталкивался с негативным отношением к тому, что я говорю по-русски, со стороны латышей – ни в магазине, ни в кафе, ни на заправке, ни на рынке. Я слышал, что бывают отдельные случаи, но сам с этим не сталкивался. Никто не будет указывать мне, на каком языке говорить!- пишет на своей странице ФБ политический обозреватель Сандрис Точс, сопровождая свой пост цитатой из недавнего интервью министра образования Даце Мелбарде.  

И в большинстве случаев отношение общества к языку, как и отношение людей друг к другу, очень цивилизованное. Люди не хотят ненависти. Кому нужна ненависть? Миру ненависть не нужна. Ненависть нужна для войны. Если нет ненависти, трудно броситься воевать, убивать других людей, рискуя самому быть убитым.

Для войны с Россией нужна ненависть к русским. Если нужна война с Россией, то нужно создать ненависть к русским. Если в обществе недостаточно ненависти к русским, то нужно создать больше ненависти – это политический заказ. И политики пытаются создать больше ненависти. Для мира? Для войны! Если вы не хотите войны, то уходите от политиков, которые ее ведут!

Разве нападки на один конкретный язык не являются разжиганием ненависти? Да! Почему никто этого не замечает? Даже «толерантная» Европа. Потому что ненависть к русским нужна для войны с Россией. Что делать? Прежде всего, сохранять нормальность, уважение друг к другу, мир в обществе. Не трогать друг друга. Не поддаваться разжиганию ненависти. Оставаться людьми. Разжигание ненависти необходимо только для войны, для мира и безопасности общества ненависть не нужна".

 

 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

