Разбор полетов: система подсчета голосов на выборах была принята, несмотря на результаты тестов

Чударс инициировал дисциплинарное дело на основании заключения комиссии по служебной проверке - об обстоятельствах, которые могут указывать на наличие признаков дисциплинарного проступка.

Комиссия установила, что 27 мая 2025 года, примерно за неделю до выборов, работа ряда компонентов избирательной платформы не могла быть признана удовлетворительной, и комиссии не известно о какой-либо повторной проверке системы до дня муниципальных выборов.

Комиссия также пришла к выводу, что директор ГАЦР принял решение подписать ввод в эксплуатацию избирательной платформы, несмотря на отрицательные результаты тестирования.

К концу июля ожидается заключение независимого внешнего эксперта (третьей стороны, обладающей специальными знаниями), который должен определить технические причины неудовлетворительной работы системы в ночь выборов.