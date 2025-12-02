Распродаж уже не будет? Fitch понизило рейтинг airBaltic

Fitch также понизило рейтинг старших обеспеченных долгосрочных облигаций airBaltic на сумму 380 млн евро с «B-» до «B-». Коэффициент возвратности активов составляет «RR3».

Понижение рейтинга отражает более высокую, чем ожидалось, долговую нагрузку и более слабую финансовую гибкость, что потребует значительного внешнего финансирования в течение следующих 12 месяцев. Это также отражает неопределенность относительно сроков и объема средств, полученных в ходе запланированного IPO. Операционные результаты компании за 2025 год оказались слабее ожиданий, поскольку операционные расходы выросли, а рентабельность осталась низкой, что привело к значительному отрицательному свободному денежному потоку и ограниченной ликвидности.

Рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) отражает слабые финансовые показатели airBaltic, обусловленные значительным лизинговым долгом, используемым для финансирования роста парка. Сильные стороны рейтинга включают лидирующие позиции компании в Балтийском регионе, новый и экономичный в плане расхода топлива флот, а также диверсификацию бизнеса, говорится в сообщении Fitch.