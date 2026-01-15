Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Расплачиваться будем 30 лет: Рига возьмет в долг на ремонт Вантового моста

15 января, 2026

Для ремонта Вантового моста Рижская дума планирует занять до 84,46 млн евро, свидетельствует поддержанный сегодня на заседании Комитета по финансовым и административным вопросам проект решения.

В том числе в 2026 году потребуется до 6,7 млн евро, в 2027 году — до 42 млн евро и в 2028 году — до 35,76 млн евро. Срок погашения займа составляет до 30 лет с отсрочкой выплаты основной суммы долга до трёх лет. Окончательное решение о заимствовании предстоит принять на заседании Рижской думы.

Как сообщалось ранее, в конкурсе на реконструкцию Вантового моста победило объединение поставщиков «Vanšu tilts», предложив выполнить работы за 69,8 млн евро без налога на добавленную стоимость, следует из информации, опубликованной в Электронной системе закупок. В объединение входят SIA «Hanza Construction Group», SIA «Tilts» и SIA «Baltijas mākslīgo būvju projektēšanas birojs “Vektors T”».

Общая длина Вантового моста составляет 593,6 метра, высота главного пилона достигает 108,7 метра. Проект предусматривает обновление асфальтового покрытия проезжей части, обустройство разделённой пешеходной зоны и велоинфраструктуры. Ширина пешеходных тротуаров на одной стороне моста предусмотрена 1,7 метра, на другой — 1,9 метра. Ограждения моста будут восстановлены на прежнюю высоту — 1,3 метра.

Проект также предусматривает замену вант. Их общий вес составит 385,5 тонны. Планируется установка новых защитных оболочек для существующих и новых вант общей длиной 3084 метра, что обеспечит долговременную прочность и защиту от воздействия окружающей среды.

Реконструкция Вантового моста будет реализована с применением метода «проектируй и строй», который предусматривает, что одно предприятие выполняет как разработку строительного проекта, так и сами строительные работы, обеспечивая единый подход, согласованность работ и ответственность на протяжении всего срока исполнения договора.

Всего в Риге насчитывается 145 мостов, путепроводов и пешеходных тоннелей. Часть из них уже выработала свой ресурс, о чём свидетельствуют их внешний вид и технические показатели.

