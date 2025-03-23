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Работник госучреждения в зубоврачебной клинике вызвал зависть у окружающих; в чем причина? (2)

Neatkarīgā Rīta Avīze 23 марта, 2025 17:58

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Не всем работникам и не во всех госучреждениях оформляют медицинскую страховку, но для многих она все же доступна. Нередко в полисы включено не только лечение, но и услуги стоматологии, реабилитация и оздоровительные процедуры. А вот частным лицам полисы обходятся так дорого, что остается лишь надеяться не заболеть, так как оплаченная государством медицина чаще не помогает, чем наоборот, пишет Tautaruna.nra.lv.

Клиент одной из зубоврачебных клиник заметил, что его знакомый, работающий в госучреждении, в регистратуре предъявил номер полиса и оказалось, что страховка покрывает всю сумму счета - 250 евро.

У наблюдателя это вызвало зависть: "Как мне нравятся сотрудники госучреждений, которым надо в стоматологической клинике заплатить 250 евро, он дает номер полиса и регистратор счастливым голосом говорит - у вас все покрыла страховка".

Комментаторы приходят к выводу: "А тем, у кого сверхдорогие полисы, все равно, что происходит в системе государственного здравоохранения".

Естественно, завязалась дискуссия о полисах, и выяснилось, что работодатели, в том числе и госучреждения, своим сотрудникам низкого ранга часто оформляют самые дешевые полисы, которые практически ничего не покрывают. Если и включены услуги стоматолога, то покрывают не больше половины их стоимости.

- Мое самоуправление в этом году оформило такой дерьмовый полис, даже со всей доплатой и 2-м уровнем уже второй раз плачу из своего кармана, причем немалую сумму, так как Balta просто ничего не покрывает. Вот BTA - другое дело. Но, видите ли, Balta для работодателя дешевле...

- Чиновникам с большими зарплатами покрывают, а инвалиды и пенсионеры страдают и не попадают к стоматологу. Чудненько.

- Ну гляди, как у нас все хорошо! Целых 14 министерств так могут делать! А не так, как у дураков-эстонцев - всего 11.

- Мне из 75 евро компенсировали 25. Видимо, в неправильном учреждении работаю.

 

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