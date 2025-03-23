Клиент одной из зубоврачебных клиник заметил, что его знакомый, работающий в госучреждении, в регистратуре предъявил номер полиса и оказалось, что страховка покрывает всю сумму счета - 250 евро.

У наблюдателя это вызвало зависть: "Как мне нравятся сотрудники госучреждений, которым надо в стоматологической клинике заплатить 250 евро, он дает номер полиса и регистратор счастливым голосом говорит - у вас все покрыла страховка".

Комментаторы приходят к выводу: "А тем, у кого сверхдорогие полисы, все равно, что происходит в системе государственного здравоохранения".

Естественно, завязалась дискуссия о полисах, и выяснилось, что работодатели, в том числе и госучреждения, своим сотрудникам низкого ранга часто оформляют самые дешевые полисы, которые практически ничего не покрывают. Если и включены услуги стоматолога, то покрывают не больше половины их стоимости.

- Мое самоуправление в этом году оформило такой дерьмовый полис, даже со всей доплатой и 2-м уровнем уже второй раз плачу из своего кармана, причем немалую сумму, так как Balta просто ничего не покрывает. Вот BTA - другое дело. Но, видите ли, Balta для работодателя дешевле...

- Чиновникам с большими зарплатами покрывают, а инвалиды и пенсионеры страдают и не попадают к стоматологу. Чудненько.

- Ну гляди, как у нас все хорошо! Целых 14 министерств так могут делать! А не так, как у дураков-эстонцев - всего 11.

- Мне из 75 евро компенсировали 25. Видимо, в неправильном учреждении работаю.