Рабочая неделя завершится чрезвычайно сильными дождями

В течение дня ожидается переменная облачность. До полудня ожидаются кратковременные дожди и, возможно, грозы, а вечером в центральных и восточных районах - очень сильные грозовые дожди с крупным градом.

Во время гроз слабый или умеренный северо-восточный, восточный ветер сменится порывами до 25-27 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит +23...+27 градусов, в прибрежных районах +19...+22 градуса.

В Риге днем будет переменная облачность, а вечером пройдут сильные грозовые дожди. Существует также риск очень сильных грозовых дождей и крупного града.

Будет дуть слабый или умеренный северо-восточный ветер, во время грозы порывами до 20-23 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +25...+26 градусов.

