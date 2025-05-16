Пять поколений пожарных и спасателей: в Огре работает удивительная семья

Программа телеканала TV3 «900 секунд» побывала в Огре, где служат братья-пожарные. Их семья продолжает заниматься этим почетным делом уже в пятом поколении.

Артурс, Андис и Угис Умули — три брата, представляющие семью, которая на протяжении нескольких поколений тушит пожары и спасает жителей Латвии от различных напастей.

«То, что я слышал от отца, деда, то да, в пятом поколении. Когда в Риге только начиналась пожарная служба», — Артурс объясняет, что его семья является одной из старейших непрерывных династий пожарных.

Более подробно о семье Умулисов рассказывается в музее пожарного дела. Сам Артурс находится на службе уже более 21 года, но командиром Огрского отряда он является уже десять лет.

«Как-то так само собой все сложилось, что я пошел работать пожарным», — говорит Артурс.

Каждый из братьев с раннего детства работает на пожарной станции. В настоящее время Андис является командиром взвода и признается, что его выбор во многом был обусловлен семейными традициями.

«Я думаю, это одна из самых важных вещей, потому что вся моя жизнь прошла на пожарной станции, с самого раннего возраста. Это естественно, что я здесь, и у меня нет никаких сожалений или планов менять профессию», — говорит Андис.

Тем временем его младший брат Угис уже седьмой год работает водителем спасательной машины. «Мой отец был здесь начальником отдела, как сейчас мой брат, а моя мать была диспетчером на пункте связи. Я приходил сюда по сути после школы, я познакомился со всеми мужчинами здесь, и, естественно, путь вел сюда», — говорит Угис.

Братья признают, что за последние десять лет пожарно-спасательная служба изменилась. За это время были улучшены условия труда, технологии и другие важные аспекты.

«В этом году зарплаты также были значительно повышены. Мы чувствуем, что вакансии заполняются, что упрощает задачу по заполнению должностей», — говорит Артурс.

На этой неделе пожарные традиционно получили награды и признание за свою работу на службе. В Ночь музеев все желающие также смогут узнать больше об истории семьи Умулисов и всей пожарной службы.