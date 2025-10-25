Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Путин: Россия не уступит под санкциями США. Трамп: «Посмотрим»

Euronews 25 октября, 2025 10:08

Важно 0 комментариев

Владимир Путин назвал последние санкции США "недружественным актом", однако заявил, что они не окажут большого влияния на российскую экономику и позицию Москвы в отношении войны в Украине. Дональд Трамп ответил: "Я рад, что он так считает... Посмотрим, что из этого выйдет", сообщает Евроньюз.

Россия не поддастся на санкции США, которые являются попыткой оказать на нее давление, заявил в четверг президент России Владимир Путин. "Ни одна уважающая себя страна не делает ничего под давлением", - заявил глава российского государства.

Российский президент также назвал последние санкции президента США Дональда Трампа против Кремля "недружественным актом", который повредит отношениям Москвы и Вашингтона, но преуменьшил их потенциальное влияние на российскую экономику.

Когда Дональда Трампа попросили прокомментировать заявление президента РФ, он ответил: "Что ж, я рад, что он так считает... Я дам вам знать об этом через шесть месяцев. Посмотрим, что из этого выйдет". Эти слова Трампа вызывали улыбки у сидевших рядом с ним за столом министра обороны Пита Хегсета и генпрокурора Пэм Бонди. 
 
Путин также предостерег Вашингтон от продажи Украине ракет "Томагавк", заявив, что любые глубокие удары по России с помощью этого или любого другого оружия дальнего радиуса действия будут встречены "разрушительным" ответом.

"Это попытка эскалации. Но если таким оружием будут наноситься удары по российской территории, ответ будет очень серьезным, если не сказать ошеломляющим. Пусть они об этом подумают", - сказал Путин.

В пятницу пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва анализирует новые санкции и "разумеется, мы будем делать то, что наилучшим образом соответствует нашим интересам".

"Мы действуем, в первую очередь, не против кого-то, мы действуем во благо себе. Так мы и будем поступать", - добавил Песков.

На этой неделе США ввели санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний - "Лукойла" и "Роснефти", а ЕС одновременно одобрил свой 19-й пакет санкций, направленный против банков, энергетических доходов и сетей, участвующих в обходе существующих ограничений.

Новые меры направлены на то, чтобы заставить Москву согласиться на прекращение огня в Украине после провала запланированных дипломатических переговоров между США и Россией.

Путин все еще хочет встретиться с Трампом

Несмотря на то, что Трамп публично объявил об отмене встречи с Путиным, российский президент опроверг это, заявив, что она была лишь отложена.

"Мы отменили встречу с президентом Путиным. Просто мне показалось, что не было смысла встречаться. Мне не показалось, что мы добьемся того, что нужно. Потому я отменил ее", - сказал Трамп в среду, добавив, что проведет ее в будущем.

"Каждый раз, когда я разговариваю с Владимиром, у меня получаются хорошие разговоры, но потом они никуда не идут. Они просто никуда не идут", - добавил президент США.

В четверг Путин заявил, что саммит был "отложен", а не отменен, сказав, что было бы ошибкой проводить его без необходимой подготовки. По его словам, предложение о проведении встречи и месте ее проведения поступило от американской стороны.

Путин даже повторил, что Москва по-прежнему готова к диалогу, в то время как российские власти и СМИ также избегали термин "отмена", говоря о "переносе" или "отсрочке" саммита в Будапеште.

"Очень жаль собак, они - без вины виноватые", так прокомментировала дело о застреленных собаках в эфире TV24 президент Латвийской кинологической федерации Вия Клучниеце.

Еврокомиссия заявила о нарушении закона о цифровых услугах со стороны Tiktok, Facebook и Instagram. Они ограничивают доступ к данным и мешают пользователям жаловаться на незаконный контент, считают в Брюсселе.

Как сообщалось в начале недели, в Сейм был подан законопроект, предусматривающий обязательную консультацию для беременных женщин перед проведением аборта.

Далеко не первый раз в соцсетях публикуются "перлы" из учебников, вот и на этот раз родители в недоумении. 

Согласно информации, опубликованной Продовольственно-ветеринарной службой (ПВС), в куриных окорочках без кожи, отделённых от костей, были обнаружены бактерии, вызывающие сальмонеллёз.

Уже сообщалось, что Рижское самоуправление в тёплое время года восстановило движение ночного общественного транспорта в выходные и праздничные дни, а Комиссия по лицензированию пассажирских коммерческих перевозок продлила лицензию ночного транспорта до конца октября.

Как группировка, управлявшая сектором Газа почти 20 лет, державшая два миллиона палестинцев в ежовых рукавицах и регулярно воевавшая с Израилем, может вдруг сложить оружие и отказаться от власти?

