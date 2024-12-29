Путин извинился перед Алиевым за «инцидент» с самолетом Azerbaijan Airlines и упомянул работу ПВО

Сообщение на сайте Кремля о разговоре президентов появилось в субботу, 28 декабря, на третий день после трагедии. Телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны.

Embraer E190 потерпел крушение в трех километрах от аэропорта Актау утром в среду, 25 декабря. Из 67 человек, находившихся на борту, 38 погибли, 29 — выжили.

«Следовавшее четко по расписанию азербайджанское пассажирское воздушное судно неоднократно пыталось зайти на посадку в аэропорт города Грозный. В это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотные летательные аппараты, и российские средства ПВО отражали эти нападения», — говорится на сайте Кремля. Более прямая связь между работой ПВО и повреждением азербайджанского самолета в нем не проводится.

По версии пресс-службы президента Азербайджана, Алиев во время разговора заявил, что наличие множественных отверстий в корпусе самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), характер ранения пассажиров и членов экипажа инородными фрагментами подтверждают факт «физического и технического воздействия извне». Он добавил, что «совершить аварийную посадку удалось исключительно благодаря мужеству и профессионализму пилотов».

Помимо этого, в сообщении указано, что по инициативе Азербайджана была сформирована группа международных экспертов для расследования крушения пассажирского Embraer E190. Она уже приступила к работе.

Позже Кремль сообщил, что Путин также позвонил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

«Стороны исходят из того, что казахстанская правительственная комиссия, занимающаяся расследованием всех деталей произошедшего, привлечет к расшифровке бортовых самописцев, обнаруженных на месте авиакатастрофы, экспертов из России, Азербайджана и Бразилии. Эта работа, проводимая на территории Казахстана, будет носить объективный и прозрачный характер», — говорилось в сообщении пресс-службы Кремля.

Заявление Кремля прокомментировали в Министерстве иностранных дел Великобритании. «В заявлении президента Путина отсутствует признание того, что бездумные и безответственные действия российского государства представляют огромную и непосредственную угрозу интересам и национальной безопасности других государств. — заявил представитель Форин-офиса. — Мы призываем к полному и независимому расследованию».

Сейчас в Грозном находятся два сотрудника Генеральной прокуратуры Азербайджана. Они работают совместно с представителями Генеральной прокуратуры и Следственного комитета России.

Что происходит после авиакатастрофы?

О «внешнем воздействии», которое привело к крушению самолета, говорилось в заявлении AZAL, вышедшем по предварительным результатам расследования авиакатастрофы. Эту же причину называл министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.

О возможной причастности России к авиакатастрофе также рассказали в США. В пятницу, 27 декабря, координатор Белого дома по коммуникациям в сфере национальной безопасности Джон Кирби заявил на брифинге для журналистов, что американские официальные лица увидели «некоторые признаки, которые, безусловно, указывают на возможность того, что этот самолет был сбит российскими системами ПВО». Он также добавил, что США предложили свою помощь в расследовании крушения.

На фоне авиакатастрофы авиакомпании начали ограничивать рейсы по маршрутам в России. Их число сократили уже пять компаний.

С 30 декабря авиакомпания «Туркменистан» без объяснения причин на месяц отменила регулярный рейс Ашхабад — Москва — Ашхабад. Авиакомпания выполняла его два раза в неделю.

Также на месяц рейсы из Астаны в Екатеринбург приостановила казахстанская авиакомпания Qazaq Air. В компании объяснили отмену рейсов «оценкой рисков».

В восемь российских городов перестала летать авиакомпания AZAL, которой принадлежал борт Embraer E190. В их число входят, Сочи, Уфа, Владикавказ, Самара и другие.

Рейсы ограничили также израильская El Al и авиакомпания ОАЭ Flydubai.