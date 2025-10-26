Путин: Испытали ракету «Буревестник» с ядерным двигателем

Россия на фоне продолжающейся войны против Украины провела испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной силовой установкой. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с главой Генштаба Валерием Герасимовым, сообщается на сайте Кремля в воскресенье, 26 октября.

По словам Путина, на этой неделе вооруженные силы провели тренировку стратегических наступательных сил, в ходе которой "выполнены учебно-боевые пуски всех трех компонентов стратегических ядерных сил" и испытаны "перспективные образцы вооружений".

Путин: Готовим войска к размещению "Буревестника"

Президент РФ назвал "Буревестник" уникальной разработкой: "Это изделие, которого в мире ни у кого нет. Надо определить возможные способы применения и начать готовить инфраструктуру для размещения этого оружия в вооруженных силах". "Есть", - ответил на это Герасимов.

Начальник Генштаба сообщил, что испытание "Буревестника" прошло 21 октября, ракета преодолела 14 000 км и находилась в воздухе около 15 часов. "Технические характеристики ракеты позволяют применять ее с гарантированной точностью по высокозащищенным объектам на любом расстоянии", - утверждает Герасимов.

Независимых подтверждений или комментария западных военных о тестовых запусках "Буревестника" нет.

В двигатель "Буревестника" встроен ядерный реактор

Ракета "Буревестник", которую в НАТО называют Skyfall, разрабатывается уже более 10 лет. Военные РФ утверждают, что она питается от небольшого ядерного реактора, встроенного в двигатель, что теоретически позволяет ей оставаться в воздухе в течение нескольких дней.

Согласно отчету Вашингтонской инициативы по ядерной угрозе за 2019 год, Skyfall "будет нести ядерную боеголовку, облетать земной шар на низкой высоте, обходить системы противоракетной обороны и уклоняться от рельефа местности, а затем сбрасывать боеголовку в труднопредсказуемое место".

Путин уже сообщал об испытаниях "Буревестника"

Президент РФ впервые рассказал о разработке межконтинентальной ракеты "Буревестник" еще в 2018 году. По данным американского аналитического центра Nuclear Threat Initiative, с 2017 по 2019 годы Россия провела не менее 13 испытаний, из которых только два были частично успешными.

В августе 2019 года на полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел взрыв, в результате которого погибли семь сотрудников "Росатома" и Минобороны. Позже власти признали, что инцидент произошел на объекте, связанном с источником радиации.

В октябре 2023 года Путин уже сообщал о "последнем успешном испытании" ракеты "Буревестник". Тогда американская газета The New York Times писала, что Россия готовится к новым пускам на полигоне Паньково на Новой Земле. Летом 2025 года независимые исследователи вновь зафиксировали признаки подготовки к испытаниям на этом же объекте.

(Фото - Wikimedia Commons.)