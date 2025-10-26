Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Путин: Испытали ракету «Буревестник» с ядерным двигателем

© Deutsche Welle 26 октября, 2025 11:57

Важно 0 комментариев

Владимир Путин поручил готовить инфраструктуру для размещения ракеты "Буревестник" в армии РФ после успешных испытаний. По словам главы Генштаба Валерия Герасимова, крылатая ракета преодолела 14 000 км.

Россия на фоне продолжающейся войны против Украины провела испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной силовой установкой. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с главой Генштаба Валерием Герасимовым, сообщается на сайте Кремля в воскресенье, 26 октября.

По словам Путина, на этой неделе вооруженные силы провели тренировку стратегических наступательных сил, в ходе которой "выполнены учебно-боевые пуски всех трех компонентов стратегических ядерных сил" и испытаны "перспективные образцы вооружений".

Путин: Готовим войска к размещению "Буревестника"

Президент РФ назвал "Буревестник" уникальной разработкой: "Это изделие, которого в мире ни у кого нет. Надо определить возможные способы применения и начать готовить инфраструктуру для размещения этого оружия в вооруженных силах". "Есть", - ответил на это Герасимов.

Начальник Генштаба сообщил, что испытание "Буревестника" прошло 21 октября, ракета преодолела 14 000 км и находилась в воздухе около 15 часов. "Технические характеристики ракеты позволяют применять ее с гарантированной точностью по высокозащищенным объектам на любом расстоянии", - утверждает Герасимов.

Независимых подтверждений или комментария западных военных о тестовых запусках "Буревестника" нет.

В двигатель "Буревестника" встроен ядерный реактор

Ракета "Буревестник", которую в НАТО называют Skyfall, разрабатывается уже более 10 лет. Военные РФ утверждают, что она питается от небольшого ядерного реактора, встроенного в двигатель, что теоретически позволяет ей оставаться в воздухе в течение нескольких дней.

Согласно отчету Вашингтонской инициативы по ядерной угрозе за 2019 год, Skyfall "будет нести ядерную боеголовку, облетать земной шар на низкой высоте, обходить системы противоракетной обороны и уклоняться от рельефа местности, а затем сбрасывать боеголовку в труднопредсказуемое место".

Путин уже сообщал об испытаниях "Буревестника"

Президент РФ впервые рассказал о разработке межконтинентальной ракеты "Буревестник" еще в 2018 году. По данным американского аналитического центра Nuclear Threat Initiative, с 2017 по 2019 годы Россия провела не менее 13 испытаний, из которых только два были частично успешными.

В августе 2019 года на полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел взрыв, в результате которого погибли семь сотрудников "Росатома" и Минобороны. Позже власти признали, что инцидент произошел на объекте, связанном с источником радиации.

В октябре 2023 года Путин уже сообщал о "последнем успешном испытании" ракеты "Буревестник". Тогда американская газета The New York Times писала, что Россия готовится к новым пускам на полигоне Паньково на Новой Земле. Летом 2025 года независимые исследователи вновь зафиксировали признаки подготовки к испытаниям на этом же объекте.

(Фото - Wikimedia Commons.)

«У власти мягкие уклоняющиеся люди»: экс-президент критикует правительство

Важно 13:34

Важно 0 комментариев

Бывший президент Латвии Валдис Затлерс в эфире TV24 в программе Nedēļa. Post scriptum выступил с критикой работы правительства, отметив нехватку политических идей.

Строишь дом — будь добр указать, откуда средства; как это нужно будет делать

Важно 13:17

Важно 0 комментариев

С 1 ноября каждое физическое лицо перед началом строительных работ будет обязано указать в Строительной информационной системе (Būvniecības informācijas sistēma, сокращённо - BIS) источник финансов на проведение этих работ, поскольку вступят в силу утверждённые правительством в апреле Правила строительства зданий.

«Государство меня бросило»: история одного пациента с редким заболеванием

Важно 12:50

Важно 0 комментариев

55-летний Айгарс (имя изменено) родился и вырос в Латвии, 24 года проработал в одном и том же госучреждении на благо общества. Он и теперь не сидит дома, а занимается бизнесом и исправно платит налоги, но чувствует, что государство покинуло его, предоставив самому разбираться с медицинскими проблемами, решить которые ему не под силу, сообщает портал TV3 Ziņas.

Маэстро снова на сцене! Внучка поделилась душевным роликом (ВИДЕО)

Важно 12:23

Важно 0 комментариев

В субботу, 25 октября, внучка знаменитого композитора Аннамария Паула опубликовала в "Инстаграм" ролик, демонстрирующий, что Раймонд Паулс по-прежнему в отличной форме. На видео он энергичен и улыбается.

В парижском аэропорту задержан подозреваемый в ограблении Лувра

Важно 12:00

Важно 0 комментариев

На прошлой неделе из всемирно известного музея в Париже были украдены восемь драгоценностей короны, что вызвало возмущение общественности и поставило под сомнение безопасность музея.
Подозреваемый в дерзком ограблении Лувра неделю назад был арестован, когда собирался сесть на самолет, вылетавший в Алжир. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает французское издание Paris Match.

Ученые разработали имплант, с помощью которого ослепшие пациенты снова могут читать

Важно 11:52

Важно 0 комментариев

Ученые вставили импланты в глаза слепым пациентам, и теперь они снова могут читать. Хирург из лондонской больницы Мурфилдс, сделавший эту операцию пяти людям, называет результаты эксперимента «поразительными».

